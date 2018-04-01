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عاجل..نقل جثة العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق إلى التشريح الطبي بطنجة و هذه هي التفاصيل المؤلمة

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 13:26 عاجل..نقل جثة العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق إلى التشريح الطبي بطنجة و هذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق
عاجل..نقل جثة العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق إلى التشريح الطبي بطنجة و هذه هي التفاصيل المؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن جثة العروس التي يشتبه في سقوطها ضحية جريمة قتل على يد زوجها بالفنيدق، تم نقل جثتها قبل قليل من يومه الثلاثاء، من مستشفى سانية الرمل بتطوان إلى مدينة طنجة لإخضاعها

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن جثة العروس التي يشتبه في سقوطها ضحية جريمة قتل على يد زوجها بالفنيدق، تم نقل جثتها قبل قليل من يومه الثلاثاء، من مستشفى سانية الرمل بتطوان إلى مدينة طنجة لإخضاعها للتشريح الطبي.

وأوضح المصدر ذاته أن إخضاع العروس للتشريح الطبي، جاء لنفي ادعاءات الزوج، الذي حاول تمويه المحقيقن، والإشارة إلى أنها فارقت الحياة نتيجة تسرب للغاز من سخان المياه.

وأكد ذات المصدر إلى أن الزوج، ما يزال تحت تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن تطوان، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة التي راحت ضحيتها شابة في عقدها الثاني بعد ساعات من عرسها الذي أقيم بالبيضاء.

و قالت مصادرنا،إن عائلة الزوجة انتقلت إلى مدينة طنجة للوقوف على الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها ابنتهم العروس.

 

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المغرب شوف تيفي سانية الرمل سخان المياه تطوان التشريح الطبي

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