أكادير تحتضن البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في هذا التاريخ ﻿

تستعد مدينة أكادير لإحتضان البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في الفترة الممتدة بين 31 يوليوز و7 غشت المقبل، والتي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تستعد مدينة أكادير لإحتضان البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في الفترة الممتدة بين 31 يوليوز و7 غشت المقبل، والتي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

ووفق بلاغ توصلت به ''شوف تيفي''، فإن هذه البطولة تأتي بعد زيارة قام بها الأمين العام للإتحاد العربي لكرة الطائرة '' جهاد حسن خلفان'' و الأمين العام المساعد ''فراس جواد الحلواجي'' رفقة وفد رسمي لمدينة أكادير، للوقوف عن كتب حول مدى جاهزية المدينة ومنشآتها السياحية لإستضافة هذه البطولة، وقدمت للوفد العربي مجموعة من الشروحات والمعطيات والتفاصيل الدقيقة التي تهم مكان إجراء المباريات، وكذا الفضاءات التي ستضعها الجامعة الملكية المغربية رهن إشارة المنتخبات المشاركة للإقامة والمبيت.

وذكر ذات البلاغ، أن هذه البطولة تأتي مباشرة بعد اختتام الدوري الدولي “وورد تور”، الذي سيقام بدوره على الأرضية نفسها بكورنيش أكادير في الفترة مابين 22 و29 يوليوز المقبل.