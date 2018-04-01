 أكادير تحتضن البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في هذا التاريخ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..فرقة تدخل خاصة بالسجون المغربية وزي جديد لموظفي السجون المغربية | بوليتيك

عاجل وبالصور..فرقة تدخل خاصة بالسجون المغربية وزي جديد لموظفي السجون المغربية

الشرطة تتفاعل مع فيديو شوف تيفي وتلقي القبض على المقرقب اللي هرس طوموبيلات الناس | حوادث و حقوق

الشرطة تتفاعل مع فيديو شوف تيفي وتلقي القبض على المقرقب اللي هرس طوموبيلات الناس

عــاجل: مديرية الحموشي ترد على إشاعة طفــل قاصر يتهم البوليس باغتصابه بإمزورن عبر الفايسبـــوك | بوليتيك

عــاجل: مديرية الحموشي ترد على إشاعة طفــل قاصر يتهم البوليس باغتصابه بإمزورن عبر الفايسبـــوك

خطير جدا...هذا ما ينتظر الصحافيين المزيفين والمتطفلين على مهنة الصحافة | إعلام وتواصل

خطير جدا...هذا ما ينتظر الصحافيين المزيفين والمتطفلين على مهنة الصحافة

خطير.. حادث كريساج يُسفر عن بتر أصابع يد شاب بالجديدة | حوادث و حقوق

خطير.. حادث كريساج يُسفر عن بتر أصابع يد شاب بالجديدة

عاجل..نقل جثة العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق إلى التشريح الطبي بطنجة و هذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..نقل جثة العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق إلى التشريح الطبي بطنجة و هذه هي

شوفو كيفاش كيتدرب ميسي ولاعبي برشلونة قبل مواجهة سيلتا | بووز

شوفو كيفاش كيتدرب ميسي ولاعبي برشلونة قبل مواجهة سيلتا

عــاجل: تفـــاصيل خطيــرة عن العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدُخــلة وهاشنو قال لوالديها باش ميجيوش عندها مورا العرس من كازا لمدينة الفنيدق | حوادث و حقوق

عــاجل: تفـــاصيل خطيــرة عن العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدُخــلة وهاشنو قال لوالديها باش

فيديو صادم يهز المغاربة..تعرات هي وصاحبها ودارت ليه سنسلة في عنقو وخلاتو يبوس ليها رجيلها وهو كيقوليها أنا كلبك | حوادث و حقوق

فيديو صادم يهز المغاربة..تعرات هي وصاحبها ودارت ليه سنسلة في عنقو وخلاتو يبوس ليها رجيلها وهو

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

أكادير تحتضن البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في هذا التاريخ

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 13:16 أكادير تحتضن البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في هذا التاريخ | سبور
أكادير تحتضن البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في هذا التاريخ
تستعد مدينة أكادير لإحتضان البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في الفترة الممتدة بين 31 يوليوز و7 غشت المقبل، والتي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تستعد مدينة أكادير لإحتضان البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في الفترة الممتدة بين 31 يوليوز و7 غشت المقبل، والتي تنظمها الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

ووفق بلاغ توصلت به ''شوف تيفي''، فإن هذه البطولة تأتي بعد زيارة قام بها الأمين العام للإتحاد العربي لكرة الطائرة '' جهاد حسن خلفان'' و الأمين العام المساعد ''فراس جواد الحلواجي'' رفقة وفد رسمي لمدينة أكادير، للوقوف عن كتب حول مدى جاهزية المدينة ومنشآتها السياحية لإستضافة هذه البطولة، وقدمت للوفد العربي مجموعة من الشروحات والمعطيات والتفاصيل الدقيقة التي تهم مكان إجراء المباريات، وكذا الفضاءات التي ستضعها الجامعة الملكية المغربية رهن إشارة المنتخبات المشاركة للإقامة والمبيت.

وذكر ذات البلاغ، أن هذه البطولة تأتي مباشرة بعد اختتام الدوري الدولي “وورد تور”، الذي سيقام بدوره على الأرضية نفسها بكورنيش أكادير في الفترة مابين 22 و29 يوليوز المقبل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفيبطولة عربيةأكاديركرة طائرةشاطئيةإحتضان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

منخرطو الرجاء يتصدون لحسبان بسبب قرار تمثيلهم في قرعة دور المجموعات | سبور

منخرطو الرجاء يتصدون لحسبان بسبب قرار تمثيلهم في قرعة دور المجموعات

قدماء الوداد..الحرس القديم يرفض الرحيل و فخر الدين رجحي أبرز المرشحين | سبور

قدماء الوداد..''الحرس القديم'' يرفض الرحيل و فخر الدين رجحي أبرز المرشحين

مثير..المحمدي حارس المنتخب المغربي ينتقل لهذا الدوري الخليجي | سبور

مثير..المحمدي حارس المنتخب المغربي ينتقل لهذا الدوري الخليجي

خاص.. بعد اجبيرة نجم آخر من الرجاء قريب لحمل قميص العساكر | سبور

خاص.. بعد اجبيرة نجم آخر من الرجاء قريب لحمل قميص العساكر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..السياحـة في خطر بأكــادير وهاشنو واقع | خارج البلاطو
منذ 40 دقيقة

بالفيديو..السياحـة في خطر بأكــادير وهاشنو واقع

بالفيديو..عندها 15 العام تكرفصو عليها و ضربوها وقالو للأب ديالها دارت كسيدة فزناتة | حالة خاصة

بالفيديو..عندها 15 العام تكرفصو عليها و ضربوها وقالو للأب ديالها دارت كسيدة فزناتة

Marsa Maroc تختتم السنة المالية على وقع إيجابي | روبورتاج

''Marsa Maroc'' تختتم السنة المالية على وقع إيجابي

جــد مؤثر..ممثلة مــغربية عْــمات من عينيها و مبقاتش كتشوف ..كولشي تخلى عليا وكارية غير بيت مع الجيران فكـازا..شوفو كيفاش كانت | حالة خاصة

جــد مؤثر..ممثلة مــغربية عْــمات من عينيها و مبقاتش كتشوف ..كولشي تخلى عليا وكارية غير بيت مع الجيران فكـازا..شوفو كيفاش كانت

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..فرقة تدخل خاصة بالسجون المغربية وزي جديد لموظفي السجون المغربية | بوليتيك
منذ 6 دقائق

عاجل وبالصور..فرقة تدخل خاصة بالسجون المغربية وزي جديد لموظفي السجون المغربية

الشرطة تتفاعل مع فيديو شوف تيفي وتلقي القبض على المقرقب اللي هرس طوموبيلات الناس | حوادث و حقوق

الشرطة تتفاعل مع فيديو شوف تيفي وتلقي القبض على المقرقب اللي هرس طوموبيلات الناس

عــاجل: مديرية الحموشي ترد على إشاعة طفــل قاصر يتهم البوليس باغتصابه بإمزورن عبر الفايسبـــوك | بوليتيك

عــاجل: مديرية الحموشي ترد على إشاعة طفــل قاصر يتهم البوليس باغتصابه بإمزورن عبر الفايسبـــوك

خطير جدا...هذا ما ينتظر الصحافيين المزيفين والمتطفلين على مهنة الصحافة | إعلام وتواصل

خطير جدا...هذا ما ينتظر الصحافيين المزيفين والمتطفلين على مهنة الصحافة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.