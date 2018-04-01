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عــاجل: تفـــاصيل خطيــرة عن العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدُخــلة وهاشنو قال لوالديها باش

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عــاجل: تفـــاصيل خطيــرة عن العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدُخــلة وهاشنو قال لوالديها باش ميجيوش عندها مورا العرس من كازا لمدينة الفنيدق

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 13:06 عــاجل: تفـــاصيل خطيــرة عن العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدُخــلة وهاشنو قال لوالديها باش ميجيوش عندها مورا العرس من كازا لمدينة الفنيدق | حوادث و حقوق
عــاجل: تفـــاصيل خطيــرة عن العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدُخــلة وهاشنو قال لوالديها باش ميجيوش عندها مورا العرس من كازا لمدينة الفنيدق
توصلت شوف تيفي'' بتفاصيل مُثيرة عن العروس الشابة التي وافتها المنية ليلة دخلتها بطنجة نهاية هذا الأسبوع.

شـــوف تيفي:

 توصلت شوف تيفي" بتفاصيل مُثيرة عن العروس الشابة التي وافتها المنية ليلة دخلتها بطنجة نهاية هذا الأسبوع.

العروس و حسب ما توصل له "شوف تيفي" تنحدر من مدينة الدارالبيضاء من أسرة متواضعة كانت تدرس قيد حياتها في السلك الجامعي بجامعة عين الشق بالعاصمة الاقتصادية، قبل أن تتعرف على الشاب الذي كشفت عائلتها أنه يتاجر في المخدرات القوية.

و قالت العائلة، في تصريحات لشوف تيفي، إن العريس الذي صرح أمام المصالح الأمنية أن زوجته توفيت بعد استنشاقها لغاز البوتان، يتاجر في المخدرات الصلبة و معروف بنشاطه بالمنطقة الشمالية.

و أكدت العائلة في تصريحاتها، أن العريس و بعد ساعات من ليلة العرس، طلب من والدا زوجته عدم زيارتها إلى منزلها بالفنيدق و كأنه كان على علم مسبق بوفاتها بتلك الطريقة البشعة.

‫شوف تيفي

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شــــوف تيفي المغرب عرس زوجة قتل طنجة

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