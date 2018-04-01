خاص.. بعد اجبيرة نجم آخر من الرجاء قريب لحمل قميص العساكر ﻿

كشفت مصادر قريبة من فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن اللاعب زكرياء حدراف هو الآخر مرشح للرحيل عن النادي في طريقه إلى نادي الجيش الملكي بداية من الموسم المقبل.

" شوف سبور" ر م

كشفت مصادر قريبة من فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن اللاعب زكرياء حدراف هو الآخر مرشح للرحيل عن النادي في طريقه إلى نادي الجيش الملكي بداية من الموسم المقبل.

وعلمت شوف سبور، من ذات المصادر، أن امحمد فاخر يسعى إلى ضم اللاعب زكرياء حدراف إلى كتيبة العساكر، لحمل قميصه بداية من الموسم المقبل، بعدما تمكن من إقناع المدافع الأيسر عبد الجليل اجبيرة.

هذا وقد وقع امحمد فاخر على عقد مبدئي مع فريق الجيش الملكي لخلافة عبد الرزاق خيري، ويسعى جاهذا لضمان مجموعة من اللاعبين ذوي الخبرة للمنافسة على الألقاب.