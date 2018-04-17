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بتعليمات من الملك ..تدريب عسكري مشترك مغربي أمريكي بمنطقة أكادير وتفنيت وطانطان وتزنيت وبنجرير والقنيطرة +صور

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 11:35 بتعليمات من الملك ..تدريب عسكري مشترك مغربي أمريكي بمنطقة أكادير وتفنيت وطانطان وتزنيت وبنجرير والقنيطرة +صور | بوليتيك
بتعليمات من الملك ..تدريب عسكري مشترك مغربي أمريكي بمنطقة أكادير وتفنيت وطانطان وتزنيت وبنجرير والقنيطرة +صور
بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يجري التمرين المشترك المغربي- الأمريكي ''الأسد الإفريقي 2018'' من 16 إلى 29 أبريل 2018 بمنطقة أكادير

"شوف تيفي"

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يجري التمرين المشترك المغربي- الأمريكي "الأسد الإفريقي 2018" من 16 إلى 29 أبريل 2018 بمنطقة أكادير وتفنيت وطانطان وتزنيت وبنجرير والقنيطرة، وذلك تحت القيادة والمراقبة العملياتية للقيادة العامة للمنطقة الجنوبية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الدورة الـ15 لهذا التمرين تعرف مشاركة وحدات ومراقبين عسكريين من 15 بلدا يمثلون إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ويتعلق الأمر بكل من ألمانيا وكندا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا وبوركينافاسو والتشاد ومصر ومالي وموريتانيا والسنغال وتونس، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.

وأوضح البلاغ أن التمرين سيشمل تدريبات أرضية وجوية ومحمولة جوا ومحاكاة تكتيكية، مضيفا أنه سيتضمن كذلك تكوينا في أنشطة القيادة وتدريبات حول عمليات مكافحة المنظمات المتطرفة العنيفة.

وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار الأنشطة المدنية- العسكرية المنظمة بالموازاة مع التمرين، سيتم تقديم خدمات طبية وفي طب الأسنان لفائدة الساكنة المحلية، بمنطقة تزنيت، من قبل فرق طبية مكونة من أطباء وممرضين تابعين للقوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي.

وعلى هامش دورة 2018 لتمرين الأسد الإفريقي، يرتقب إجراء مناورة جوية- بحرية مغربية- أمريكية، تحت اسم "لايثنينغ هاندشايك" في الأطلسي بعرض السواحل المغربية.

وستعرف هذه المناورة مشاركة، بالخصوص، فرقاطة محمد السادس وحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" التابعة للبحرية الأمريكية، بالإضافة إلى طائرات حربية من كلا البلدين.

ويهدف تمرين "الأسد الإفريقي 2018" والمناورة الجوية- البحرية "لايثنينغ هاندشايك" إلى تدعيم التكوين وتبادل الخبرات والتجارب وتقوية التعاون والتحكم العملياتي بين مختلف المكونات.

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