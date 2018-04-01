مؤلم..انتحار سيدة ثلاثينية من سطح منزل أسرتها بتيزنيت وهاشنو وقع ﻿

أقدمت سيدة تلاثينية ليلة أمس الإثنين على وضع حد لحياتها، وذلك برمي نفسها من أعلى سطح منزل أسرتها الكائن بحي النخيل بمدينة تيزنيت.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدمت سيدة تلاثينية ليلة أمس الإثنين على وضع حد لحياتها، وذلك برمي نفسها من أعلى سطح منزل أسرتها الكائن بحي النخيل بمدينة تيزنيت.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، من عين المكان فقد كانت الهالكة تجلس رفقة أفراد أسرتها بسطح المنزل يتبادلون أطراف الحديث في هدوء، يجتمعون حول مائدة الشاي قبل أن تنهض الهالكة في غفلة منهم ودون أن تثير إنتباه أحد لتصعد فوق سور السطح وترمي بنفسها لأسفل الشارع في مشهد تراجيدي، لتفارق الحياة في الحين نتيجة إصطدام رأسها مع الأرض، والذي لم يترك لها أية فرصة للنجاة.

وأضافت مصادر "شوف تيفي"، أن الهالكة المزدادة سنة 1984 حاولت في مرة سابقة الإنتحار إلا أن يقظة أسرتها حال دون ذلك وتم إنقاذها في آخر لحظة.

وأرجعت ذات المصادر عملية إنتحار الهالكة إلى كونها كانت قيد حياتها تعيش مجموعة من المشاكل والإضطرابات النفسية، التي تظهر عليها بين الفينة والأخرى، وتجعلها تقوم بأفعال لا إرادية ومن بينها محاولتها السابقة لوضع حد لحياتها.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم فتح تحقيق شامل مع أفراد أسرتها لمعرفة حيثيات وظروف إقدام الهالكة على الإنتحار،فيما نقلت الجثة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت، لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.