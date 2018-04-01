وثيقة سرية تكشف دعم الجزائر للبوليساريو بالمال لزعزعة استقرار المغرب ﻿

كشفت وثيقة سرية من الأرشيف، تواطؤ الجزائر في محاولة زعزعة استقرار المغرب عبر الدعم المادي، من أجل خلق البلبلة ومناهضة الوحدة الترابية للمملكة ودعم الأطروحات الانفصالية وإطالة أمد النزاع المفتعل

"شوف تيفي"

كشفت وثيقة سرية من الأرشيف، تواطؤ الجزائر في محاولة زعزعة استقرار المغرب عبر الدعم المادي، من أجل خلق البلبلة ومناهضة الوحدة الترابية للمملكة ودعم الأطروحات الانفصالية وإطالة أمد النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

وحسب ما أوردته يومية الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر ليومه الثلاثاء، فإن هذه الرسالة تؤكد تحريض الجزائر لزعزعة استقرار المغرب، كشف عنها البرنامج الخاص الذي بثته قناة "ميدي 1 تيفي" ، وهي من أرشيف اللجنة الوطنية الجزائرية، ومؤرخة في 16 أبريل 2013.

وتفضح هذه الرسالة الادعاءات التي تروج لها الجزائر من أنها محايدة في هذا النزاع المفتعل، وتكشف بالدليل الملموس الدعم المادي، الذي ينضاف إلى الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الجزائر للانفصاليين والسعي الحثيث لتمويل التحركات التي يقوم بها انفصاليو الداخل والترويج لهذه التحركات على أنها احتجاجات عفوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما أكدته الرباط في مختلف المناسبات.