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بالصورة.. حسبان يظهر ب''لوك'' جديد وجمهور الرجاء يتعجب

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 09:24 بالصورة.. حسبان يظهر بلوك جديد وجمهور الرجاء يتعجب | سبور
بالصورة.. حسبان يظهر ب''لوك'' جديد وجمهور الرجاء يتعجب
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح يومه الثلاثاء، صورة لسعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بمظهر جديد حيث قرر ترك لحيته تنمو عوض حلاقتها بعد تقديم استقالته من تسيير

'' شوف سبور''

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، صباح يومه الثلاثاء، صورة لسعيد حسبان الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بمظهر جديد حيث قرر ترك لحيته تنمو عوض حلاقتها بعد تقديم استقالته من تسيير النادي.

وتفاجأت الجماهير الرجاوية، وتعجبت لهذا اللوك الجديد لسعيد حسبان الذي كان يصر على الاعتناء بمظهره بربطات عنق مثيرة وأقمصة رسمية خلال حضوره للحصص التدريبية لالتقاط صور مع اللاعبين.

هذا وقد تم إدراج سعيد حسبان ضمن اللجنة المؤقتة لتسيير النادي رفقة مجموعة من الرؤساء السابقين من بينهم محمد بودريقة إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب سعيد حسبان الرجاء البيضاوي

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