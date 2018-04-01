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خطوة إنسانية لفرنسا تجاه سوريا

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 09:19 خطوة إنسانية لفرنسا تجاه سوريا | دولي
خطوة إنسانية لفرنسا تجاه سوريا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الإثنين إن بلاده ستساهم بخمسين مليون يورو أي 61.9 مليون دولار في المساعدات الإنسانية العاجلة لسوريا وذلك بعد اجتماع مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية في

شوف تيفي

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الإثنين إن بلاده ستساهم بخمسين مليون يورو أي 61.9 مليون دولار في المساعدات الإنسانية العاجلة لسوريا وذلك بعد اجتماع مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية في باريس، حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز للأنباء.

وقال ماكرون عبر حسابه الرسمي على تويتر "جمعت هذا المساء منظمات غير حكومية عاملة على الأرض في سوريا، ستشكل فرنسا برنامجا للطوارئ بقيمة 50 مليون يورو للتصدي للوضع الإنساني".

وذكر مكتب الرئيس الفرنسي أنه سيتم تخصيص الأموال لمنظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة تعمل على الأرض في سوريا منها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وشاركت أكثر من 20 منظمة غير حكومية في الاجتماع مع ماكرون في قصر الإليزيه منها أكشن إيد والصليب الأحمر وكير.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 13 مليون شخص بينهم ستة ملايين طفل بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في سوريا.

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