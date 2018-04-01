فريق بالقسم الاحترافي ينهي ارتباطه مع مدربه في المراحل الأخيرة من البطولة ﻿

قرر فريق شباب الريف الحسيمي، إنهاء ارتباطه، مع المدرب منير بوخيار، ليلة أمس الإثنين، قبل 6 مباريات على نهاية منافسات البطولة الاحترافية.

" شوف سبور"

قرر فريق شباب الريف الحسيمي، إنهاء ارتباطه، مع المدرب منير بوخيار، ليلة أمس الإثنين، قبل 6 مباريات على نهاية منافسات البطولة الاحترافية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الفريق فسخ عقده بالتراضي مع المدرب في انتظار الإعلان عن المدرب الجديد لخلافة بوخيار خلال المرحلة المقبلة.



ووجه عبد الإله الحتاش رئيس الفريق شكره للمدرب منير بوخيار ، واتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي.

وقد تم توكيل مهام تدريب الفريق في الفترة الحالية للمدرب ميمون واعلي الملقب ب " سيمون " لقيادة المباراة المقبلة ضد الراسينغ البيضاوي.