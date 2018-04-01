 فريق بالقسم الاحترافي ينهي ارتباطه مع مدربه في المراحل الأخيرة من البطولة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..أول تصريح للكويتي العنزي صاحب فكرة أغنية بشارة خير بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن :المغرب بلا ملك مايسوى والو و هذا هو الأمير اللي شجعني | ثقافة و فنون

حصري..أول تصريح للكويتي العنزي صاحب فكرة أغنية ''بشارة خير'' بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى أرض

عاجل وبالصور..فرقة تدخل خاصة بالسجون المغربية وزي جديد لموظفي السجون المغربية | بوليتيك

عاجل وبالصور..فرقة تدخل خاصة بالسجون المغربية وزي جديد لموظفي السجون المغربية

الشرطة تتفاعل مع فيديو شوف تيفي وتلقي القبض على المقرقب اللي هرس طوموبيلات الناس | حوادث و حقوق

الشرطة تتفاعل مع فيديو شوف تيفي وتلقي القبض على المقرقب اللي هرس طوموبيلات الناس

عــاجل: مديرية الحموشي ترد على إشاعة طفــل قاصر يتهم البوليس باغتصابه بإمزورن عبر الفايسبـــوك | بوليتيك

عــاجل: مديرية الحموشي ترد على إشاعة طفــل قاصر يتهم البوليس باغتصابه بإمزورن عبر الفايسبـــوك

خطير جدا...هذا ما ينتظر الصحافيين المزيفين والمتطفلين على مهنة الصحافة | إعلام وتواصل

خطير جدا...هذا ما ينتظر الصحافيين المزيفين والمتطفلين على مهنة الصحافة

خطير.. حادث كريساج يُسفر عن بتر أصابع يد شاب بالجديدة | حوادث و حقوق

خطير.. حادث كريساج يُسفر عن بتر أصابع يد شاب بالجديدة

عاجل..نقل جثة العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق إلى التشريح الطبي بطنجة و هذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..نقل جثة العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق إلى التشريح الطبي بطنجة و هذه هي

شوفو كيفاش كيتدرب ميسي ولاعبي برشلونة قبل مواجهة سيلتا | بووز

شوفو كيفاش كيتدرب ميسي ولاعبي برشلونة قبل مواجهة سيلتا

عــاجل: تفـــاصيل خطيــرة عن العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدُخــلة وهاشنو قال لوالديها باش ميجيوش عندها مورا العرس من كازا لمدينة الفنيدق | حوادث و حقوق

عــاجل: تفـــاصيل خطيــرة عن العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدُخــلة وهاشنو قال لوالديها باش

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

فريق بالقسم الاحترافي ينهي ارتباطه مع مدربه في المراحل الأخيرة من البطولة

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 09:00 فريق بالقسم الاحترافي ينهي ارتباطه مع مدربه في المراحل الأخيرة من البطولة | سبور
فريق بالقسم الاحترافي ينهي ارتباطه مع مدربه في المراحل الأخيرة من البطولة
قرر فريق شباب الريف الحسيمي، إنهاء ارتباطه، مع المدرب منير بوخيار، ليلة أمس الإثنين، قبل 6 مباريات على نهاية منافسات البطولة الاحترافية.

" شوف سبور"

قرر فريق شباب الريف الحسيمي، إنهاء ارتباطه، مع المدرب منير بوخيار، ليلة أمس الإثنين، قبل 6 مباريات على نهاية منافسات البطولة الاحترافية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الفريق فسخ عقده بالتراضي مع المدرب في انتظار الإعلان عن المدرب الجديد لخلافة بوخيار خلال المرحلة المقبلة.


ووجه عبد الإله الحتاش رئيس الفريق شكره للمدرب منير بوخيار ، واتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي.

وقد تم توكيل مهام تدريب الفريق في الفترة الحالية للمدرب ميمون واعلي الملقب ب " سيمون " لقيادة المباراة المقبلة ضد الراسينغ البيضاوي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب شباب الريف الحسيمي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

منخرطو الرجاء يتصدون لحسبان بسبب قرار تمثيلهم في قرعة دور المجموعات | سبور

منخرطو الرجاء يتصدون لحسبان بسبب قرار تمثيلهم في قرعة دور المجموعات

قدماء الوداد..الحرس القديم يرفض الرحيل و فخر الدين رجحي أبرز المرشحين | سبور

قدماء الوداد..''الحرس القديم'' يرفض الرحيل و فخر الدين رجحي أبرز المرشحين

مثير..المحمدي حارس المنتخب المغربي ينتقل لهذا الدوري الخليجي | سبور

مثير..المحمدي حارس المنتخب المغربي ينتقل لهذا الدوري الخليجي

أكادير تحتضن البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في هذا التاريخ | سبور

أكادير تحتضن البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية في هذا التاريخ

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..السياحـة في خطر بأكــادير وهاشنو واقع | خارج البلاطو
منذ 41 دقيقة

بالفيديو..السياحـة في خطر بأكــادير وهاشنو واقع

بالفيديو..عندها 15 العام تكرفصو عليها و ضربوها وقالو للأب ديالها دارت كسيدة فزناتة | حالة خاصة

بالفيديو..عندها 15 العام تكرفصو عليها و ضربوها وقالو للأب ديالها دارت كسيدة فزناتة

Marsa Maroc تختتم السنة المالية على وقع إيجابي | روبورتاج

''Marsa Maroc'' تختتم السنة المالية على وقع إيجابي

جــد مؤثر..ممثلة مــغربية عْــمات من عينيها و مبقاتش كتشوف ..كولشي تخلى عليا وكارية غير بيت مع الجيران فكـازا..شوفو كيفاش كانت | حالة خاصة

جــد مؤثر..ممثلة مــغربية عْــمات من عينيها و مبقاتش كتشوف ..كولشي تخلى عليا وكارية غير بيت مع الجيران فكـازا..شوفو كيفاش كانت

﻿

آخر المستجدات

حصري..أول تصريح للكويتي العنزي صاحب فكرة أغنية بشارة خير بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن :المغرب بلا ملك مايسوى والو و هذا هو الأمير اللي شجعني | ثقافة و فنون
منذ 29 دقيقة

حصري..أول تصريح للكويتي العنزي صاحب فكرة أغنية ''بشارة خير'' بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى أرض

عاجل وبالصور..فرقة تدخل خاصة بالسجون المغربية وزي جديد لموظفي السجون المغربية | بوليتيك

عاجل وبالصور..فرقة تدخل خاصة بالسجون المغربية وزي جديد لموظفي السجون المغربية

الشرطة تتفاعل مع فيديو شوف تيفي وتلقي القبض على المقرقب اللي هرس طوموبيلات الناس | حوادث و حقوق

الشرطة تتفاعل مع فيديو شوف تيفي وتلقي القبض على المقرقب اللي هرس طوموبيلات الناس

عــاجل: مديرية الحموشي ترد على إشاعة طفــل قاصر يتهم البوليس باغتصابه بإمزورن عبر الفايسبـــوك | بوليتيك

عــاجل: مديرية الحموشي ترد على إشاعة طفــل قاصر يتهم البوليس باغتصابه بإمزورن عبر الفايسبـــوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.