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طقس مستقر بهذه المناطق المغربية يومه الثلاثاء

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 08:58 طقس مستقر بهذه المناطق المغربية يومه الثلاثاء | مجتمع
طقس مستقر بهذه المناطق المغربية يومه الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تنتشر سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع تكون كتل ضبابية قرب السواحل الأطلسية وبالسهول الداخلية، كما ترتقب انتشار سحب غير مستقرة بعد

شوف تيفي

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تنتشر سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع تكون كتل ضبابية قرب السواحل الأطلسية وبالسهول الداخلية، كما ترتقب انتشار سحب غير مستقرة بعد الزوال بمرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء، وسيكون الطقس نسبي حار بداخل المملكة.

 وستهب الرياح ضعيفة من القطاع الشرقي بالبوغاز وداخل الأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الشمالي قرب السواحل ومتقلبة بباقي مناطق البلاد.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و6 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجات بالريف وبالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 09 و14 درجة بالشمال والوسط الجنوبي الشرقي، وما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق.

 وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و25 درجة بالشمال والسواحل المحيطية والشمال الشرقي، وما بين 26 و32 درجة بداخل المناطق الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 30 و36 درجة بسوس والأقاليم الصحراوية.

 وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وهائجا ما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

 

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