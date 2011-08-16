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محمد صلاح قريب من منافسة رونالدو وليونيل ميسي على الألقاب الفردية

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 08:46 محمد صلاح قريب من منافسة رونالدو وليونيل ميسي على الألقاب الفردية | سبور
محمد صلاح قريب من منافسة رونالدو وليونيل ميسي على الألقاب الفردية
وضعت الجماهير الرياضية، النجم المصري محمد صلاح الممارس رفقة فريق ليفربول في مقارنة مع أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، بعد تقديمه لموسم استثنائي خطف خلاله الأضواء في الدوري الإنجليزي، وفي دوري

" شوف سبور"

وضعت الجماهير الرياضية، النجم المصري محمد صلاح الممارس رفقة فريق ليفربول في مقارنة مع أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، بعد تقديمه لموسم استثنائي خطف خلاله الأضواء في الدوري الإنجليزي، وفي دوري أبطال أوروبا ليصبح مرشحا لمنافستهم على الألقاب الفردية.

ويتصدر محمد صلاح نجم الكرة المصرية، هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا، كما لعب دورا مهما في بلوغ فريقه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ عام 2007.

وحسب آخر الإحصائات فإن أرقام محمد صلاح أصبحت قريبة من أرقام كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم مهاجم ريال مدريد الإسباني، وليونيل ميسي اللاعب الفذ في صفوف برشلونة الإسباني.

ويتوقع خبراء اللعبة أن يكون صلاح، المرشح بقوة لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، مزاحما لرونالدو وميسي في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم قريبا.

وتتحدث أرقام صلاح في كل البطولات، التي نستعرضها في الجدول التالي، ونقارنها بمثيلاتها لرونالدو وميسي، عن إنجازات ضخمة للاعب وضع مصر على الخريطة العالمية لكرة القدم، وأعاد لليفربول هيبته الأوروبية.

اللاعب رونالدو، ميسي، صلاح
عدد المباريات38/48/45
الأهداف المسجلة41/39/40
صناعة الأهداف8/16/11
صناعة الفرص50/108/82
التسديدات252/265/172
التسديدات على المرمى108/125/85

نسبة الأهداف إلى التسديدات16.3 بالمئة14.7 بالمئة23.3 بالمئة.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب محمد صلاح ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو

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