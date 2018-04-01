شركة النبيذ تتسبب في رحيل إنييستا عن برشلونة بعد نهائي كأس اسبانيا ﻿

قرر أندريس أنييستا نجم كرة القدم الإسبانية الإعلان عن رحيله من فريقه برشلونة مباشرة بعد نهائي كأس إسبانيا، حيث فضل إنهاء مسيرته في الدوري الصيني.

شوف سبور

قرر أندريس أنييستا نجم كرة القدم الإسبانية الإعلان عن رحيله من فريقه برشلونة مباشرة بعد نهائي كأس إسبانيا، حيث فضل إنهاء مسيرته في الدوري الصيني.

وقالت صحف إسبانية، إن مزرعة الكروم التي يمتلكها إنييستا لصناعة النبيذ، ستلعب دورا كبيرا في الانتقال، إذ ينوي النجم الملقب بالرسام توسيع عمل الشركة في الصين.

وحسب ذات المصادر فإن الشركة تعرض منتجاتها على موقعها الإلكتروني، باللغة الإسبانية والإنجليزية والمندرين الصينية، مؤكدة أن الشركة تنوي تصدير مليوني قنينة نبيذ إلى الصين العام المقبل.

وأسس الدولي الإسباني السابق شركة "بوديغا إنييستا" عام 2010 لصناعة النبيذ المحلي، في بلدته الصغيرة فوينتيالبيا في مقاطعة ألباسيت، شرقي إسبانيا.

هذا وسيخوض برشلونة نهائي كأس إسبانيا السبت المقبل أمام إشبيلية، ويتوقع أن يعلن إنييستا عن نهاية مسيرته مع برشلونة عقب النهائي.