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فضيحة أخرى بموقع فيسبوك

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 08:09 فضيحة أخرى بموقع فيسبوك | نت 2.0
فضيحة أخرى بموقع فيسبوك
أقر موقع فيسبوك المتورط في فضيحة استغلال بيانات شخصية الاثنين بأنه يجمع بيانات رواد الأنترنيت بما في ذلك عندما يكونون خارجه، وهي ممارسة يؤكد أنها غير محصورة به فقط.

"شوف تيفي"

أقر موقع فيسبوك المتورط في فضيحة استغلال بيانات شخصية الاثنين بأنه يجمع بيانات رواد الأنترنيت بما في ذلك عندما يكونون خارجه، وهي ممارسة يؤكد أنها غير محصورة به فقط.

وحسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس يومه الثلاثاء فإن المدير العام للموقع مارك زاكربرغ أوضح خلال سؤاله مرارا في هذا الصدد عند مثوله أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، إن الشبكة تجمع بيانات غير تلك التي يتقاسمها مستخدموها على صفحاتهم، وشرح ديفيد بيسر أحد مسؤولي "منتجات" فيسبوك بالتفصيل على مدونة الموقع الإثنين كيف "يجمع الموقع بيانات من مواقع أو تطبيقات أخرى"، مستخدما إحدى "أدوات" التسويق المتعددة لديه والتي تتيح قياس تأثير دعايات هذه المواقع والتطبيقات على فيسبوك وأيضا خارجه.

وعلى سبيل المثال، تضيف الوكالة يخزن فيسبوك معلومات عندما ينقر مستخدم على زر "أعجبني" أو "تقاسم" على موقع آخر (مقال على موقع اخباري مثلا)، أو عندما يدخل الى موقع أو تطبيق أخر عبر بيانات دخوله إلى فيسبوك.

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