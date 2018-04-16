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مجلس جهة الشرق يواصل سعيه نحو تطوير المنطقة وتكوين الشباب... أعمال أنجزت وأخرى في طور الإنجاز

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 03:06 مجلس جهة الشرق يواصل سعيه نحو تطوير المنطقة وتكوين الشباب... أعمال أنجزت وأخرى في طور الإنجاز | اقتصاد
مجلس جهة الشرق يواصل سعيه نحو تطوير المنطقة وتكوين الشباب... أعمال أنجزت وأخرى في طور الإنجاز
عبر رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي في لقاء له يوم السبت 14 أبريل بمقر المجلس بوجدة للمديرة العامة بالنيابة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل و المدير الجهوي للتكوين المهني بجهة الشرق،

شوف تيفي

عبر رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي في لقاء له يوم السبت 14 أبريل بمقر المجلس بوجدة للمديرة العامة بالنيابة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل و المدير الجهوي للتكوين المهني بجهة الشرق، في إطار تتبع ومواكبة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجهة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، عن استعداد مجلس جهة الشرق لإنجاز معهد متخصص في المهن البحرية بإقليم الناظور بالموازاة مع المشروع الكبير لميناء الناظور غرب المتوسط.

وكحصيلة للأعمال المنجزة أشار عبد النبي بعوي، إلى أن نسبة إنجاز مراكز التكوين المهني على صعيد الجهة قد تجاوزت نسبة 30 في المائة، في انتظار أن يتم انجاز جميع المراكز المتضمنة ضمن الاتفاقية في نهاية 2019.

وبموجب هذه الاتفاقية، ينجز مجلس جهة الشرق، 14 مركزا للقرب للتكوين 11 مركز للقرب للتكوين، ومعهد متخصص للتكنلوجيا التطبيقية بجرسيف، ومعهد التكنلوجيات التطبيقية متعدد الاختصاصات بفكيك، بالإضافة الى مركز أعمال لتنمية كفاءات المقاولة بالتكوين المستمر بوجدة، في حين سيقوم المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بإنجاز 9 مراكز للتكوين المهني.

وتتجلى محاور الاتفاقية في إنشاء مؤسسات قطاعية ومراكز للقرب للتكوين، وتشجيع ثقافة خلق المقاولات لدى الشباب عن طريق تنظيم منتديات حول فرص التمويل وميكانيزمات تشجيع خلق المقاولة، وتنظيم منتديات حول آليات مواكبة وتنمية المقاولات بجهة الشرق، وخلق مركز الأعمال للمقاولات.

ولأجل مواكبة التحولات السوسيو اقتصادية وتخطيا للإكراهات تشمل الاتفاقية تقوية العرض التكويني من خلال إحداث شعب جديدة تجاوبا مع متطلبات سوق الشغل بالجهة، وكذا تشجيع المتدربين المنحدرين من المناطق النائية عبر المساهمة المالية للمجلس في خدمات الإيواء والمطعمة بداخليات ودور الطالب والطالبة.

 

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