مهاجم منتخب بلجيكا مهدد بالغياب عن مونديال 2018 ﻿

بات من المؤكد غياب مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، ميتشي باتشواي عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم لإصابة تعرض لها في كاحله، ما يهدد مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

''شوف سبور''

بات من المؤكد غياب مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، ميتشي باتشواي عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم لإصابة تعرض لها في كاحله، ما يهدد مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وأعلن النادي الألماني عبر حسابه على موقع ''تويتر''، أن المهاجم الدولي ''سيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم''، معتبرا أن ''تواجده في صفوف منتخب بلجيكا في كأس العالم يبقى ممكنا''.

و قال المهاجم المعار من تشيلسي الإنجليزي، على موقع تويتر ''هذه ليست أنباء جيدة، موسمي انتهى على الأرجح ولن يكون في مقدوري رد الجميل لبوروسيا دورتموند''.

ويذكر أن باتشواي كان قد أصيب في كاحله الأحد خلال مباراة ديربي مدينة الرور ضد شالكه التي انتهت بخسارة فريقه صفر-2 إثر كرة مشتركة بينه وبين الفرنسي بنجامان اسطنبولي، ونقل من أرضية الملعب على حمالة.