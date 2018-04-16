مشارك مغربي يحتل الرتبة الأولى في بطولة العالم للبيتزا و 23 في العالم ﻿

احتل مشارك مغربي يدعى أحمد وهبي مقيم بفرنسا ويبلغ من العمر 43 سنة، المركز الأول في بطولة العالم للبيتزا بين المغاربة.

شوف تيفي

احتل مشارك مغربي يدعى أحمد وهبي مقيم بفرنسا ويبلغ من العمر 43 سنة، المركز الأول في بطولة العالم للبيتزا بين المغاربة.

وكشف أحمد وهبي لشوف تيفي في اتصال له مع القناة، أنه تمكن من تحقيق نتيجة جيدة ومرضية خلال المسابقة العالمية التي أجريت بمدينة بارما الإيطالية أيام 9- 10- 11 من شهر أبريل الجاري.

وكشف المتحدث الذي ينحدر من مدينة الرباط، أنه احتل الرتبة 23 في العالم من بين 2600 مشارك‎، مضيفا، أن الرتب الثلاثة الأوائل كانت من نصيب متسابقين إيطاليين.

وفي نفس السياق، أكد أحمد وهبي الذي يشتغل في مجال « البيتزا » أنه على المسؤولين والمهتمين بالقطاع الالتفاتة من أجل بناء مشروع مماثل بالمغرب.