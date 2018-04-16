 بالصور..جماهير حسنية أكادير تستنكر الأداء الباهث للفريق أمام شباب أطلس خنيفرة وعبارات مستهجنة تجتاح الفيسبوك ﻿
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بالصور..جماهير حسنية أكادير تستنكر الأداء الباهث للفريق أمام شباب أطلس خنيفرة وعبارات مستهجنة تجتاح الفيسبوك

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 01:18 بالصور..جماهير حسنية أكادير تستنكر الأداء الباهث للفريق أمام شباب أطلس خنيفرة وعبارات مستهجنة تجتاح الفيسبوك | سبور
بالصور..جماهير حسنية أكادير تستنكر الأداء الباهث للفريق أمام شباب أطلس خنيفرة وعبارات مستهجنة تجتاح الفيسبوك
أثار لقاء فريق حسنية أكادير وضيفه شباب أطلس خنيفرة برسم الجولة 25 من الدوري المغربي الاحترافي موجة من السخط والاستهجان في صفوف أنصار ومحبي الفريق الأكاديري على مستوى موقع التواصل الاجتماعي

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أثار لقاء فريق حسنية أكادير وضيفه شباب أطلس خنيفرة برسم الجولة 25 من الدوري المغربي الاحترافي موجة من السخط والاستهجان في صفوف أنصار ومحبي الفريق الأكاديري على مستوى موقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''.

وتناسلت التعليقات والتدوينات الفيسبوكية الساخطة على الأداء الباهث، الذي ظهر به أبناء المدرب الأرجنتيني'' كاموندي''، وتساءل العديد من النشطاء الفيسبوكيين عن سر تواضع الفريق السوسي في هذا اللقاء الذي يجرى على أرضية ملعب العبدي بالجديدة بعد قرار إغلاق ملعب ''أدرار'' بأكادير لإخضاعه للإصلاحات تحسبا لزيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للوقوف على جاهزيته لاستضافة مونديال 2026 في حال منح شرف تنظيمه للمغرب.

وأبدت جماهير حسنية أكادير امتعاضها الشديد من النهج التكتيكي والمستوى الضعيف لبعض اللاعبين على رأسهم اللاعب البرازيلي ''سانطوس'' الذي حظي بحصة الأسد من الغضب الجماهيري، وبأكبر عدد من التعليقات التي أكدت في مجملها على عدم توفره على مستوى يؤهله للاعب بالدوري المغربي، ويجعله كلاعب أساسي ضمن اختيارات المدرب ''كوموندي''، موضحين أن هناك عددا من اللاعبين الشباب الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية وتقنية أفضل بكثير من هذا اللاعب، الذي يبقى على حد تعبيرهم وصمة عار على جبين مكتب الغزالة السوسية بعد التعاقد معه.

في حين رأى آخرون، أن مستوى أصدقاء ''بديع أوك'' اليوم لا يمت بصلة لفريق ينافس على درع البطولة الوطنية، ولا يشرف أبناء جهة سوس ماسة، الذين يمنون النفس هذه السنة بأن يظفر ناديهم ببطولة ثالثة يضيفها للبطولتين التاريخيتين اللتين فازت بهما الغزالة السوسية رفقة المدرب ''محمد فاخر'' في سنتي 2002 و2003.

ويأتي هذا السخط والغضب الجماهيري بعدما لم يستغل فريق حسنية أكادير تعثر المتصدر اتحاد طنجة بميدانه والذي خسر بهدفين لهدف واحد أمام الفتح الرباطي، وذلك لتقليص الفارق بينه وبين فارس البوغاز للعودة والتنافس بقوة على بطولة هذا الموسم.

يذكر أن اللقاء بين الحسنية وشباب أطلس خنيفرة انتهى بالتعادل السلبي صفر لمثله.

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