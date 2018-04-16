وزارة الصحة تستنجد بالأطباء الأجانب وهــا علاش ﻿

بعد رصد خصاص على مستوى الأطباء، يتجه المغرب نحو الاستنجاد بدول أخرى لتدارك هذا العجز الذي ينعكس على الخدمات الصحية، المقدمة في المناطق النائية على وجه الخصوص والذي يتوقع أن يتزايد في السنوات

''شوف تيفي''

بعد رصد خصاص على مستوى الأطباء، يتجه المغرب نحو الاستنجاد بدول أخرى لتدارك هذا العجز الذي ينعكس على الخدمات الصحية، المقدمة في المناطق النائية على وجه الخصوص والذي يتوقع أن يتزايد في السنوات المقبلة.

وحسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، فقد قررت الحكومة إبرام عقود مع أطباء عامين من السنيغال لسد الخصاص الذي يعرفه إقليم طاطا، لكون المناصب 32 التي تم فتحها بهذا الإقليم رفض الأطباء العمل فيها، حسب ما جاء في الرسالة الجوابية للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول التوزيع غير العادل للأطر الطبية بجهة سوس ماسة.

وأكدت اليومية أن المرحلة المقبلة ستعرف انتقاء 20 طبيبة وطبيبة من جنسية سنيغالية سيعملون بموجب عقود عمل قصيرة المدى، وسيتم توزيع 16 طبيبا سنيغاليا في المراكز القروية و4 في المراكز الحضرية لإقليم طاطا.