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جنوب إفريقيا تدعم المغرب لاحتضان ''مونديال 2026''

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 00:43 جنوب إفريقيا تدعم المغرب لاحتضان مونديال 2026 | سبور
جنوب إفريقيا تدعم المغرب لاحتضان ''مونديال 2026''
عبر رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم داني جوردان، اليوم الاثنين عن دعمه لملف المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026.

''شوف سبور''

عبر رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم داني جوردان، اليوم الاثنين عن دعمه لملف المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026.

وأكد رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ، أن جنوب إفريقيا ستقدم ''دعما غير مشروط'' للمغرب من أجل تنظيم كأس العالم للمرة الثانية في إفريقيا، مبرزا أنه سيكون أمرا رائعا بالنسبة للقارة تنظيم هذه التظاهرة العالمية للمرة الثانية.

وأضاف داني جوردان ، على أن ترشيح المغرب هو ترشيح لإفريقيا، معربا عن استعداده للقيام بكل ما في وسعه حتى تصطف القارة الإفريقية برمتها خلف الترشيح المغربي.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

ويذكر أن داني جوردان التقى مع كل من السينيغالي الحاجي ضيوف، و الكاميروني جون أنطون بيل، سفيري الملف المغربي.

 

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