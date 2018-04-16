بالصور..بعد الإعلان رسميا عن أول أيام شعبان: المغرب الأكثر دقة في رؤية هلال شعبان ورمضان ﻿

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن زمن التشكيك إنتهى بوجود التكنولوجيا والحسابات الفلكية الدقيقة التي تؤكد دقة المغرب في تحديد بداية جميع الشهور الهجرية ومن بينها شهر رمضان .

''شوف تيفي''

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن زمن التشكيك إنتهى بوجود التكنولوجيا والحسابات الفلكية الدقيقة التي تؤكد دقة المغرب في تحديد بداية جميع الشهور الهجرية ومن بينها شهر رمضان .

وأكدت الجمعية في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، أن المملكة المغربية أعلنت عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم الإثنين وذلك بعد مراقبته من أكثر من طرف 260 لجنة متخصصة في مختلف أنحاء المملكة،وهذا ما تؤكده مجموعة من الصور لفلكيين من شمال وجنوب المغرب.

وتساءلت الجمعية ''عن أي هلال يتحدث أهل الشرق؟''، مشيرة إلى أن بعض الدول خالفت تحري الهلال بالعين المجردة، حيث لم تتم رؤيته شرقا بأندونيسيا وأستراليا ولم تتم رؤيته غربا بجنوب إفريقيا وفرنسا والمملكة المتحدة.