خطـــير..الاعتداء على سيدة خمسينية من طرف الرعاة الرحل بسيدي إفني وهاشنو وقع ليها ‎ ﻿

أقدم عدد من الرعاة الرحل على مهاجمة سيدة خمسينية أمس الأحد بدوار ''إد لعاود'' التابع لجماعة أيت رخا إقليم سيدي إفني، والإعتداء عليها جسديا والتنكيل بها على الأرض، ما خلف لديها مجموعة من الجروح

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أقدم عدد من الرعاة الرحل على مهاجمة سيدة خمسينية أمس الأحد بدوار ''إد لعاود'' التابع لجماعة أيت رخا إقليم سيدي إفني، والإعتداء عليها جسديا والتنكيل بها على الأرض، ما خلف لديها مجموعة من الجروح والرضوض الخطيرة بمختلف أنحاء جسدها.

وحسب مصدر خاص لموقع ''شوف تيفي''، فالضحية تفاجأت بوجود قطيع من الماشية يرعى بحقولها الزراعية، لتقوم بالتوجه نحو الرعاة الرحل للإحتجاج عليهم، مما لحق ممتلكاتها ومحاصيلها الزراعية من إتلاف وخراب، وهي الخطوة التي لم ترق الرعاة، لتتطور الأمور فيما بينهم ما عرضها لإعتداء شنيع بالضرب والتنكيل بها ورفسها على الأرض، وتهديدها بالقتل إن هي قامت مرة أخرى بالوقوف في وجه ماشيتهم.

وأوضح ذات المصدر، أن الضحية أصيبت بجروح جد بليغة ونذوب بأنحاء مختلفة بجسمها، ولولا الألطاف الإلهية لكانت في عدد الموتى يضيف المصدر.

وجرى نقل الضحية صوب المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية،فيما لم يتم فتح تحقيق في النازلة وتوقيف المعتدين.

ويعيد هذا الحادث إلى الواجهة ظاهرة الرعاة الرحل التي إستفحلت بشدة في أقاليم تيزنيت وسيدي إفني واشتوكة أيت بها وتارودانت، وإجتحت مجموعة من المناطق الزراعية وكبدت الساكنة المحلية خسائر مادية جد جسيمة، وحولت حياتهم لجحيم لا يطاق بعد أن أتت على الأخضر واليابس، وتجاوزت كل الحدود بشنها لهجمات وإعتداءات جسدية على كل من يحاول التصدي لهم في غياب أي قوانين زجرية، وأمام صمت السلطات المحلية وتساهلها مع هؤلاء، مما جعل مجموعة من مناطق جهة سوس تعرف إحتقانات وصراعات دموية، تخلف عدد من المعطوبين والمصابين وقتلى في بعض الأحيان، الأمر الذي يستدعي دق ناقوس الخطر لوقف هذا الزحف الرعاوي على الجهة للحفاظ على أرواح وممتلكات الساكنة.