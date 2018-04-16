مفتش الشرطة اللي ضرب مختل عقلي بأبي الجعد رهن تدابير الحراسة النظرية وهذا جديد القضية ﻿

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد علم لدى ولاية أمن سطات، أنه جرى الاحتفاظ بمفتش شرطة، يعمل بمفوضية الأمن بمدينة أبي الجعد، تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة

''شوف تيفي''

كما سبق وكشفت عنه ''شوف تيفي''، فقد علم لدى ولاية أمن سطات، أنه جرى الاحتفاظ بمفتش شرطة، يعمل بمفوضية الأمن بمدينة أبي الجعد، تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتبادل الضرب والجرح.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع فقد كان موظف الشرطة المذكور قد دخل في خلاف مع أحد الأشخاص بساحة محمد الخامس بمدينة أبي الجعد، وذلك خارج أوقات عمله، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل للضرب والجرح، أصيب على إثره الشخص الأخير بكدمات وجروح تم توثيقها بموجب شهادة طبية.

وأكد المصدر ذاته أنه تم الاستماع إلى مجموعة من الشهود الذين عاينوا الحادث، كما تم الاستماع لجميع أطراف الخلاف بمن فيهم الشرطي وزوجته التي ادعت أنها تعرضت للتحرش الذي كان سببا في اندلاع الخلاف، وذلك قبل أن يتقرر الاحتفاظ بموظف الشرطة تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن الشخص المصاب بدت عليه علامات الخلل العقلي وكان قد تلفظ بعبارات وقام بإيحاءات اعتبرها الشرطي تحرشا بزوجته فقام بتعنيفه، وهو ما تعاملت معه مصالح الأمن بجدية بعدما اعتبرت ذلك فعلا يستوجب الوضع تحت الحراسة النظرية