سابقة بالمغرب...وزارة الصحة تطلق أول تجربة نوعية لاستقبال المرضى وذويهم بمستشفى تيزنيت وتوظف 11 مضيفة للقيام بهذه المهمة ﻿

أطلقت وزارة الصحة تجربة فريدة من نوعها هي الأولى في المغرب بعد توظيفها ل (11 مضيفة) بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، مهمتهن استقبال المرضى وذويهم.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أطلقت وزارة الصحة تجربة فريدة من نوعها هي الأولى في المغرب بعد توظيفها ل (11 مضيفة) بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت، مهمتهن استقبال المرضى وذويهم.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه التجربة التي أطلقتها وزارة ''أنس الدكالي'' تهدف بالأساس إلى تحسين الخدمات الطبية داخل المستشفى، وتوفير الراحة والسكينة للمرتفقين بمن فيهم المرضى وأسرهم مثلما هو معمول به في الدول الغربية، باعتبار العامل النفسي يلعب دورا جد هام في شفاء المرضى، ويعتبر كذلك هدوء المكان وجودة خدماته أساسيان في العملية الاستشفائية.

وكان لمستشفى الحسن الأول بتيزنيت شرف انطلاق هذه التجربة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، وجاء اختيار مستشفى تيزنيت لاحتضان هذه التجربة بعدما تبين للوزارة الوصية أن هذا المرفق الصحي يتوفر على تجهيزات طبية في المستوى المطلوب، ومقومات ستجعل من هذه الخطوة ناجحة في انتظار تعميمها على باقي مستشفيات المغرب.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أنه جرى صباح يوم الإثنين عقد اجتماع مطول مع ( 11 فتاة ) اللواتي سيتكفلن بمهمة استقبال المرضى وذويهم، وتوجيههم وإرشادهم مثلما هو معمول به في الخارج، وقدمت لهن كافة الشروحات والنصائح التي ستمكنهن من تقديم خدمات في المستوى الجيد، سترسم معها مسار نجاح هذه التجربة.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الاجتماع الذي أعطيت فيه الانطلاقة الفعلية حضره كل من مدير المستشفى الدكتور ” عبدالله حمايتي ” ، والدكتور “سعيد لهورش” المسؤول عن مصلحة الاستقبال والإرشادات و “حفيظة اوبيهي” رئيسة قطب الشؤون الإدارية والاقتصادية و الدكتور “رشدي أبوكريم” مسؤول عن الجودة بالمستشفى، فضلا عن المسؤول بالشركة المشرفة على المضيفات .

وعلى هامش هذا اللقاء صرح مدير المستشفى ، الدكتور ” عبدالله حمايتي “ ، أن اختيار تيزنيت لاحتضان هذه التجربة ، هو تكليف بقدر ما هو تشريف للمستشفى الذي يديره، وأيضا في الوقت نفسه هو اعتراف ضمني بما تقدمه هذه المؤسسة الصحية من خدمات رفيعة، وتكريم لكل أطره وأطقمه الطبية التي لا تتوانى عن تقديم كل ما بجعبتها من خبرة وكفاءة لساكنة إقليم تيزنيت ككل.

وأضاف المتحدث، أن تعميم الوزارة لهذه الخدمة على باقي المستشفيات رهين بنجاحه بمستشفى تيزنيت، ومسؤولية إنجاح التجربة ملقاة على عاتق كل الأطر والمستخدمين، إضافة إلى المضيفات أنفسهن، اللواتي يعتبرن بمثابة واجهة خارجية لخدمات المستشفى، وبالتالي لابد من تمكنهن من أسس وضوابط تسهل عليهن إنجاح هذه البادرة النوعية، التي ستعطي دفعة جديدة لقطاع الصحة بتيزنيت وبالمغرب عموما.

وعلاقة بذات الموضوع تستعد إدارة المستشفى الإقليمي بتزنيت لطبع ” كتيب الترحيب “، ” livret d’accueil ” ، الذي أعده المستشفى لأول مرة بهذه المناسبة، لوضعه بين أيدي زوار المستشفى لتسهيل عملية ولوجهم لهذا المرفق العام، ويقدم لهم مجموعة من المعلومات و الإرشادات حول الخدمات المتوفرة وشروط الحصول عليها.