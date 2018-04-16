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عاجل..هذا ما تم العثور عليه داخل غرفة نوم العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 22:26 عاجل..هذا ما تم العثور عليه داخل غرفة نوم العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق | حوادث و حقوق
عاجل..هذا ما تم العثور عليه داخل غرفة نوم العروسة اللي قتلها راجلها ليلة الدخلة بالفنيدق
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالفنيدق، أحالت مساء يومه الإثنين، الشاب المشتبه في قتله لعروسه ليلة الدخلة، على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان لتعميق البحث معه.

"شوف تيفي"

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالفنيدق، أحالت مساء يومه الإثنين، الشاب المشتبه في قتله لعروسه ليلة الدخلة، على مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان لتعميق البحث معه.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، وفي إطار التحقيق الذي تم فتحه، قامت بزيارة منزل الزوج المتواجد بحومة ''ربع ساعة''، وعاينت حالة الفوضى بغرفة النوم وأثار دماء وهو ما يؤكد وقوع مشاداة بين العروس وعريسها ليلة الدخلة بعد ساعات من عرسهما.

تجدر الإشارة إلى أن الزوج وبعد الواقعة، نقل زوجته إلى المستشفى بالفنيدق وادعى على أنها فارقت الحياة بسبب غاز سخان المياه، إلا أن التحقيقات الأولية، أشارت إلى أن الأمر يتعلق بجريمة قتل.

 

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المغرب شوف تيفي ولاية أمن تطوان الشاب عروس ليلة الدخلة

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