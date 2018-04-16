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عاجل وبالفيديو..الملك محمد السادس عاد إلى أرض الوطن ودنيا باطمة تغني ''بشارة خير''

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 21:50 عاجل وبالفيديو..الملك محمد السادس عاد إلى أرض الوطن ودنيا باطمة تغني بشارة خير | بوليتيك
عاجل وبالفيديو..الملك محمد السادس عاد إلى أرض الوطن ودنيا باطمة تغني ''بشارة خير''
نشر العديد من المشاهير المغاربة ليلة يومه الاثنين، ومن بينهم الإعلامي رشيد العلالي وعارضة الأزياء ليلى الحديوي، مقطع فيديو، مرفوق بتدوينة، تشير إلى عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن.

''شوف تيفي''

نشر العديد من المشاهير المغاربة ليلة يومه الاثنين، ومن بينهم الإعلامي رشيد العلالي وعارضة الأزياء ليلى الحديوي، مقطع فيديو، مرفوق بتدوينة، تشير إلى عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن.

وكتب بالتدوينة التي تم وضعها مع مقطع من أغنية للفنانة دنيا باطمة: '' بحفظ الله ورعايته عاد قبل قليل سيدنا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك مُحمد السادس نصره الله وأيده إلى أرض الوطن وإلى شعبه العظيم الذي ينتظره بشوق ولهفه بعد رحلة العلاج التي تكللت بالنجاح الحمد_لله ومن هنا أود ان أشارككم أنا وفريق العمل في هذه الفرحة الكبيرة وأسأل الله العلي القدير أن يتمم الشفاء والصحة والعافية والعمر الطويل لسيدنا المنصور بالله وأن يحفظ لنا بلادنا #المغرب اللهم_امين''.

ونشرت دنيا باطمة عبر حسابها بالإنستغرام صورة لأغنيتها الجديدة ''بشارة خير'' قبل تداول فيديو أغنيتها التي عبرت فيها عن سعادتها الكبيرة بشفاء الملك محمد السادس وعودته إلى أرض الوطن.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس دنيا باطمة الشفاء

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