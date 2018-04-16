الأميرة للا حسناء تمثل الملك في الافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية ﻿

مثلت الأميرة للا حسناء، مساء اليوم الاثنين بالمدينة التعليمية بالدوحة، الملك محمد السادس في مراسم الافتتاح الرسمي للمبنى الجديد لمكتبة قطر الوطنية، التي جرت في إطار احتفالية كبيرة ترأسها الشيخ

''شوف تيفي''+''و م ع''

مثلت الأميرة للا حسناء، مساء اليوم الاثنين بالمدينة التعليمية بالدوحة، الملك محمد السادس في مراسم الافتتاح الرسمي للمبنى الجديد لمكتبة قطر الوطنية، التي جرت في إطار احتفالية كبيرة ترأسها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بحضور شخصيات سياسية وعلمية وفكرية وأدبية مرموقة على الصعيدين العربي والدولي.

وكان في استقبال الأميرة للا حسناء، لدى وصولها لمقر مكتبة قطر الوطنية، هند بنت حمد آل ثاني نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيسة التنفيذية للمؤسسة.

وقامت الأميرة رفقة الحاضرين بجولة في مختلف أروقة المكتبة، حيث تم شرح مجموعة من أبرز الأعمال الأدبية والمقتنيات الفنية التاريخية البارزة في المكتبة.

وبعد متابعة مختلف فقرات الحفل، حضرت الأميرة للا حسناء مأدبة العشاء التي نظمها أمير قطر على شرف الوفود والشخصيات الحاضرة.