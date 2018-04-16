بالفيديو..معركة خطيرة بالأسلحة البيضاء وسط ''قيسارية'' بالقنيطرة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، يومه الإثنين، من إيقاف شخص، ظهر في مقطع فيديو وهو يدخل في معركة بواسطة الأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، يومه الإثنين، من إيقاف شخص، ظهر في مقطع فيديو وهو يدخل في معركة بواسطة الأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بشخص من ذوي السوابق العدلية، تم تداول فيديو التقطته كاميرا مراقبة متبث بدكان داخل ''قيسارية''، ظهر به وهو يتعارك مع جانحين بواسطة الأسلحة البيضاء، وهو ما أثار رعب وهلع المتواجدين بعين المكان.

ونشرت المصادر ذاتها مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 57 ثانية، يظهر التفاصيل المرعبة والخطيرة، حيث تبادل جانحون الضرب بواسطة الأسلحة البيضاء.