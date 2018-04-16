مثير..شاب بمدينة آسفي مشا فيها بسبب ''الفيسبوك'' والقضية فيها الملايين ﻿

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب مجموعة من عمليات النصب والاحتيال باستخدام وسائل الاتصال

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب مجموعة من عمليات النصب والاحتيال باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده المشتبه به للإيقاع بضحاياه، يتحدد في نشر إعلانات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، وبعض المواقع الإشهارية على شبكة الإنترنت، يزعم فيها عرض بعض السلع والمنتجات للبيع، أو توفير انخراط سنوي في بعض التطبيقات التلفزيونية على الإنترنت، وذلك في مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية أسفرت عن رصد ما يناهز 200 ضحية لهذه الأفعال الإجرامية ينحدرون من عدة مدن مغربية، كما مكنت إجراءات التفتيش من حجز وحدة معلوماتية مركزية ولوحة إلكترونية، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من عمليات الاحتيال وتبلغ قيمتها الإجمالية 286 ألف درهم.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الاحتيالية.