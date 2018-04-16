عاجل..ممثل النيابة العامة ينهي كلمته والقاضي يؤجل محاكمة توفيق بوعشرين ﻿

قرر القاضي بوشعيب فريح قبل قليل من يومه الإثنين 16 أبريل 2018، تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين إلى يوم الأربعاء 18 أبريل، وذلك بعد إنهاء ممثل النيابة العامة لكلمته الخاصة بالرد على الدفوعات

"شوف تيفي"

قرر القاضي بوشعيب فريح قبل قليل من يومه الإثنين 16 أبريل 2018، تأجيل أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين إلى يوم الأربعاء 18 أبريل، وذلك بعد إنهاء ممثل النيابة العامة لكلمته الخاصة بالرد على الدفوعات الأولية والشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهم.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الجلسة المقبلة ستعرف الاستماع لهيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، وستكون البداية بالمحامي التويمي بنجلون.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة اليوم، عرفت رد ممثل النيابة العامة على طلبات هيئة الدفاع عن المتهم، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية حادة بينه وبين النقيب عبد اللطيف بوعشرين.