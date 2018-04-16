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عاجل وهام للمغاربة..هذا أول أيام شهر شعبان

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 20:37 عاجل وهام للمغاربة..هذا أول أيام شهر شعبان | مجتمع
عاجل وهام للمغاربة..هذا أول أيام شهر شعبان
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل قليل عبر موقعها الإلكتروني، أنها راقبت هلال شهر شعبان 1439، بعد مغرب يوم الإثنين 29 رجب 1439 موافق 16 أبريل 2018 واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل قليل عبر موقعها الإلكتروني، أنها راقبت هلال شهر شعبان 1439، بعد مغرب يوم الإثنين 29 رجب 1439 موافق 16 أبريل 2018 واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وبالتالي فإن الأربعاء 18 أبريل هو أول أيام شهر شعبان.

تجدر الإشارة إلى أن الفلكي المغربي المعروف "هشام العيساوي"، أكد أن يوم الأربعاء القادم هو فاتح شهر شعبان، محتملا أن هذا ما ستعلنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد مغرب اليوم الاثنين.

 

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شوف تيفي شعبان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الهلال المراقبة

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