عاجل وهام للمغاربة بخصوص أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك ﻿

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، اليوم الاثنين بالرباط، أن السوق الوطنية سيتم تموينها بشكل عادي بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

"شوف تيفي"

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، اليوم الاثنين بالرباط، أن السوق الوطنية سيتم تموينها بشكل عادي بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الداودي، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة البين وزارية المكلفة بمراقبة وضعية الأسواق وعمليات المراقبة، إن الأسواق المغربية سيتم تموينها بجميع المواد الضرورية وبأسعار معقولة خلال شهر رمضان، بفضل وفرة التساقطات المطرية هذه السنة.

وأشار الوزير، الذي تابع تقارير قدمها ممثلو القطاعات الوزارية، إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لدراسة وضعية تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات (الفواكه والخضروات والحبوب) لضمان توفير عرض يغطي الطلب خلال شهر رمضان.

وأبرز الداودي، أيضا، أهمية الرقابة الصارمة لتجنب أي ممارسة أو تلاعب يتعارضان مع مبدأ المنافسة الشريفة، مشيرا، على الخصوص، إلى القانون 31-08 الذي ينص على تدابير لحماية المستهلك.

وقدم ممثلو القطاعات الوزارية عروضا حول تطور الأسعار وكميات مختلف المنتجات الغذائية خلال عام 2018، حيث أكدوا أن أسعار معظم المواد ستبقى مستقرة نظرا لوفرة العرض.