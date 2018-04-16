عاجل..نايضة بين بوعشرين وممثل النيابة بخصوص الأقراص المدمجة اللي فيها الفيديوهات ﻿

وقعت قبل قليل من يومه الإثنين 16 أبريل 2018، مشادة كلامية حادة بين ممثل النيابة العامة جمال زنوري ، والنقيب عبد اللطيف بوعشرين خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم بمحكمة الاستئناف

"شوف تيفي"

وقعت قبل قليل من يومه الإثنين 16 أبريل 2018، مشادة كلامية حادة بين ممثل النيابة العامة جمال زنوري ، والنقيب عبد اللطيف بوعشرين خلال أشغال محاكمة توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف، أن ممثل النيابة العامة رد على طلب هيئة الدفاع عن بوعشرين الخاص بإبعاد الأقراص المدمجة التي عثر عليها في مكتب مدير جريدة أخبار اليوم من ملف القضية، وأكد على أن الأقراص تحتوي فيديوهات صورها بوعشرين بنفسه داخل مكتبه وبالتالي لا يمكن قبول هذا الطلب.

وأوضح الموفد أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، دخل على الخط، وقاطع ممثل النيابة العامة، ليقوم هذا الأخير بالتعبير عن رفضه لهذا التدخل، ما تسبب في وقوع مشادة كلامية حادة بينهما.

وأشار الموفد إلى أن القاضي بوشعيب فريح، طالب النقيب عبد اللطيف بوعشرين بالتوقف عن مقاطعة ممثل النيابة العامة الذي لم يتدخل خلال تقديم هيئة الدفاع عن المتهم بالدفوعات الأولية والشكلية.