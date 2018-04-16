حزب العثماني يُعلق عضوية نائبته البرلمانية السابقة خديجة أبلاضي و هكذا كانت ردة فعلها ﻿

قررت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية تعليق عضوية النائبة البرلمانية السابقة وعضوة المجلس الوطني خديجة أبلاضي، ويأتي هذا القرار، كأول عمل سيفتتح به الكاتب الجهوي ونائبه عملهما بالجهة هو

شــوف تيفي:

قررت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية تعليق عضوية النائبة البرلمانية السابقة وعضوة المجلس الوطني خديجة أبلاضي، ويأتي هذا القرار، كأول عمل سيفتتح به الكاتب الجهوي ونائبه عملهما بالجهة هو تصفية الأصوات المعارضة للممارسات غير المقبولة من داخل الحزب حسب ما وصفته المتحدثة في اتصال "شوف تيفي" معها زوال اليوم الإثنين.

وكشفت أبلاضي أثناء حديثها "كلشي من تحت راس الرباح، وبتنسيق مع الكاتب الجهوي المحجوب الدبدا وأتباعه"،في إشارة منها إلى تهديدات الرباح مؤخرا التي قال فيها "إنه سيحيل البعض إلى هيئة الانضباط"، وذلك عقب خلافات بين أعضاء الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالعيون، حينما ظهرت أصوات معارضة استنكرت إلى جانبها النائبة أسلوب توجيه آراء المؤتمرين أثناء المؤتمر الجهوي، وإقصاء مناضلين بالحزب من العضوية.

وتابعت أبلاضي قائلة لـ"شوف تيفي"، أن هناك أخطاء بالجملة "لأنني عضوة المجلس الوطني والهيئة المعنية بهذا القرار هي هيئة التحكيم الوطنية وليست الجهوية، لذلك فهذا يدل على أن من يتحكم في دواليب الكتابة الجهوية يريد أن يصفي حساباته وبتواطؤ مع جهة عليا في الحزب"، مشيرة إلى أن عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن كان يمدح في المحجوب دابدا الكاتب الجهوي الحالي بشكل مبالغ فيه.

وأشارت خديجة أبلاضي، في توضيح بأن القرار مكتوب بلغة قطعية وأنه شبه متخذ مسبقا، حيث أضافت النائبة البرلمانية، "أن هذا دليل أن القرار تحكمه الخلفيات، كما أن هناك رؤوس أخرى مزعجة لهم بالحزب سيطالها ما طالني اليوم".