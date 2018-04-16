عاجل..شاب قتل مراتو خلال ليلة الدخلة بالفنيدق مباشرة بعد عرسهم+تفاصيل جد صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الفنيدق، وضعت يومه الإثنين 16 أبريل 2018، شابا في عقده الثاني تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في قتله لزوجته الشابة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الفنيدق، وضعت يومه الإثنين 16 أبريل 2018، شابا في عقده الثاني تحت تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه في قتله لزوجته الشابة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه النازلة، أن الأمر يتعلق بشابة تبلغ من العمر قيد حياتها 24 سنة، تنحدر من مدينة الدار البيضاء، انتقلت رفقة زوجها البالغ من العمر 29 سنة والذي يعمل كنادل ، في الساعات الأولى من يومه الإثنين، إلى منزل الزوج بالفنيدق بعد إقامة عرسهما بالبيضاء، إلا أن هذا الزوج وخلال ليلة الدخلة دخل مع عروسه في خلاف، ليقوم بقتلها خنقا.

وأشار ذات المصدر أن الزوج وبعد موت عروسه، نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، وادعى أنها فارقت الحياة بسبب غاز سخان الماء، مبرزا أن الفحص الأولي للجثة بين أنها مصابة بكدمات في مناطق مختلفة من جسدها، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية التي أوقفت الزوج ووضعته تحت تدابير الحراسة بعد التحقيق معه.