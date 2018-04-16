تعديلات جديدة للواتساب بعد ضجة فيسبوك ﻿

بعد ضجة الموقع التواصلي « فيسبوك »، يستعد تطبيق الواتساب خلال الأيام القليلة المقبلة إلى طرح مجموعة من التعديلات من شأنها السماح للمستخدمين باستعادة الوسائط التي تم حذفها مسبقا، بما في ذلك الصور

شوف تيفي

بعد ضجة الموقع التواصلي « فيسبوك »، يستعد تطبيق الواتساب خلال الأيام القليلة المقبلة إلى طرح مجموعة من التعديلات من شأنها السماح للمستخدمين باستعادة الوسائط التي تم حذفها مسبقا، بما في ذلك الصور أو ملفات GIF أو المستندات أو الرسائل الصوتية.

ووفق تقرير لموقع WABetaInfo فإن مستخدمي الأندرويد فقط هم من سيتمكنون من الاستفادة من التحديث الجديد.

وأشارت المصادر ذاتها، أن المثير في الأمر هو أن تطبيق الواتساب يحفظ كل البيانات الشخصية رغم حذفها، غير أنه وبعد إصدار القانون الجديد الذي سيدخل حيز التفيذ شهر ماي المقبل، فإن الواتساب سيكون مجبرا على حذف البيانات الرسمية للمسخدمين بصفة نهائية وعدم الاحتفاظ بها لفترة أطول مما يتناسب مع خدماتها.