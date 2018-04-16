عاجل..هذا ما قاله ممثل النيابة العامة بخصوص قانون الاتجار في البشر وإعفاء المصرحات في ملف بوعشرين من الرسوم ﻿

رد ممثل النيابة العامة جمال زنوري، قبل قليل من يومه الإثنين 16 أبريل، على طلب دفاع المتهم توفيق بوعشرين، بعدم اعتبار المصرحات مطالبات بالحق المدني نظرا لعدم تأديتهن الرسوم القضائية أو القسط

"شوف تيفي"

رد ممثل النيابة العامة جمال زنوري، قبل قليل من يومه الإثنين 16 أبريل، على طلب دفاع المتهم توفيق بوعشرين، بعدم اعتبار المصرحات مطالبات بالحق المدني نظرا لعدم تأديتهن الرسوم القضائية أو القسط الجزافي.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ممثل النيابة العامة، رد على الطلب المذكور، وأكد أن قانون الاتجار بالبشر المؤرخ يوم 25 غشت 2018 ينص على إعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من أداء الرسوم الجزافية في إطار تنصبهن كمطالبات بالحق المدني في مواجهات المتهم توفيق بوعشرين.

وأشار الموفد إلى أن ممثل النيابة العامة، شدد في رده على هيئة بوعشرين، على أن الإعفاء من أداء الرسوم والقسط الجزافي ميزة تم منحها بالقانون للمطالبات بالحق المدني .