ممثل النيابة العامة يرد على دفاع توفيق بوعشرين ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ممثل النيابة العامة جمال زنوري، يواصل في هذه اللحظات من يومه الإثنين 16 أبريل، رده على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المقدمة خلال الجلسات

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ممثل النيابة العامة جمال زنوري، يواصل في هذه اللحظات من يومه الإثنين 16 أبريل، رده على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المقدمة خلال الجلسات الماضية من طرف هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم.

وأوضح الموفد أن ممثل النيابة العامة، عبر عن رفضه القيام بإجراء سحب وثيقة من الملف، وخاصة فيما يتعلق بمحضر "عفاف برناني"، وشدد على أن هذا الطلب لا يمكن تصوره لأنه لا يرتكز على أي أساس قانوني، مشيرا إلى أن "برناني" سبق لها التقدم بطعن الزور في محضر الاستماع المنجز من طرف الشرطة القضائية لدى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض والتي صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب.

وأشار الموفد إلى أن ممثل النيابة العامة، علق كذلك خلال رده على طلب بطلان محضر الاستماع لـ "عفاف برناني"، وأكد على أن الأمر غير ممكن لأن الاستماع لها كان قانونيا بعد أن تم ذكر اسمها على لسان المشتكية خلود الجابري، وقد أجابت بكل عفوية على أسئلة ضابط الفرقة الوطنية.