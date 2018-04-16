تخليدا للذكرى التأسيسية الثانية والستين لأسرة الأمن الوطني تفتتح المديرية العامة للأمن الوطني منطقة أمنية جديدة بمنطقة الرحمة ﻿

تم اليوم الاثنين بالدار البيضاء تدشين منطقة أمنية بالمجال الترابي للقطب الحضري المندمج ''الرحمة''، الذي يضم في مجمله أزيد من مائة ألف وحدة سكنية موزعة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2500 هكتار.

شوف تيفي:

تم اليوم الاثنين بالدار البيضاء تدشين منطقة أمنية بالمجال الترابي للقطب الحضري المندمج "الرحمة"، الذي يضم في مجمله أزيد من مائة ألف وحدة سكنية موزعة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2500 هكتار.

وقد استهل حفل التدشين بتسليم السلط بين مصالح الدرك الملكي المشرفة فيما قبل على مدينة الرحمة ومصالح الشرطة القضائية التي حلت محلها، وذلك بحضور كل من عبد الكبير زهود والي جهة الدار البيضاء-سطات ،وحسن زيتوني عامل إقليم النواصر ،وناجم بنسامي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،وعبد الله الوردي والي أمن الدار البيضاء وشخصيات أخرى عسكرية ومدنية.

وبالمناسبة ،أكد والي أمن الدار البيضاء في تصريح صحفي أن هذه المنطقة الأمنية، التي تعمل تحت إشراف ولاية أمن الدار البيضاء، تشتمل على دائرتين للشرطة الرحمة (1) والرحمة (2) وفرقة للشرطة القضائية، والهيئة الحضرية للمرور ودورية الدراجين فضلا عن مصالح مراقبة الأجانب.

وأشار إلى أن كل هذه البنيات التحتية، تندرج في إطار البرنامج السنوي الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني، مبرزا أنه تم تزويدها بكافة الوسائل اللوجستيكية والمادية الضرورية من سيارات الشرطة وغيرها من المعدات، وذلك لتسهيل مأموريتها و تؤدي مهامها في أحسن الظروف.

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية قصوى لهذا المشروع ،حيث تتبع خطواته بشكل يومي ،حتى تنعم ساكنة القطب الحضري المندمج "الرحمة" بكامل الأمن و الطمأنينة.

وجاء في وثيقة لعمالة إقليم النواصر أن هذه المبادرة تأتي في ظل الجهود المبذولة لمواكبة التطور المتسارع الذي يعرفه هذا القطب الحضري، حيث تم ابرام سلسلة من الاتفاقيات الرامية خصوصا الى إعادة تأهيل منطقة الرحمة ، وإنجاز مركز صحي للقرب من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن ،وإحداث مجموعة ذات النفع الاقتصادي بشراكة مع القطاع الخاص، وذلك موازاة مع باقي المشاريع السوسيو اقتصادية المنجزة أو المبرمجة خاصة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو الاستثناءات.

ويذكر أن نفوذ الترابي للمنطقة الامنية يشمل المساحة الاجمالية لمدينة الرحمة التي تصل الى 24ر27 كلومتر مربع، أي ما يناهز 11 في المائة من المساحة الاجمالية لإقليم النواصر، وهي تتكون من مقر دائرة الشرطة الرحمة (1) بما فيها مصلحة حوادث السير ،ودائرة الرحمة (2) وبها ملحقة مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية ومصلحة المداومة.

وفي ما يخص دائرة الشرطة الرحمة (1) ، فهي تشرف على مساحة 14ر11 كيلو متر مربع، بها 25 مؤسسة تعليمية و11 مسجدا و 9 وكالات بنكية و5 وكالات لتحويل الاموال ومحطتان لتوزيع الوقود ووحدة فندقية ومركز للتكوين المهني ومركز للطب الشرعي و3 مراكز صحية و9 للطب العام و12 عيادة اسنان ومركز لتصفية الدم و27 صيدلية وينشط على مستوى المنطقة 169 من مكونات المجتمع المدني.

أما دائرة النفوذ الترابي لشرطة الرحمة (2) فتمتد على مساحة 1ر16 كلومتر مربع، بها 30 مؤسسة تعليمية و3 مراكز صحية و6 للطب العام وعيادتين لطب الاسنان ومركز لتصفية الدم و21 صيدلية و31 مسجدا وملعب للقرب وبنايتين ادريتين و3 وكالات لتحويل الاموال ومحطتين لتوزيع الوقود ووحدة فندقية، وتنشط بالمنطقة 37 جمعية.