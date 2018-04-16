 سائقو شاحنات نقل البضائع يحتجون بأيت ملول ويستغيتون من استفزازات مراقبي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ﻿
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سائقو شاحنات نقل البضائع يحتجون بأيت ملول ويستغيتون من استفزازات مراقبي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 17:04 سائقو شاحنات نقل البضائع يحتجون بأيت ملول ويستغيتون من استفزازات مراقبي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك | بوليتيك
سائقو شاحنات نقل البضائع يحتجون بأيت ملول ويستغيتون من استفزازات مراقبي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
نظم عدد من سائقي شاحنات نقل البضائع يوم أمس الأحد وقفة إحتجاجية بمدينة آيت ملول، للتنديد بالاستفزازات والتعسفات التي يتعرضون لها من طرف مراقبي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بجهة كلميم واد نون

شوف تيفي:أكادير

نظم عدد من سائقي شاحنات نقل البضائع يوم أمس الأحد وقفة إحتجاجية بمدينة آيت ملول، للتنديد بالاستفزازات والتعسفات التي يتعرضون لها من طرف مراقبي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بجهة كلميم واد نون وفق ما ذكروه.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لطريقة تعامل أجهزة المراقبة التابعة لوزارة التجهيز والنقل، والتي لخصوها في المضايقات على الطرقات و استعمال الشطط ومطالبتهم بدفع إتاوات، وسحب رخص السياقة من بعض السائقين بدعوة عدم احترامهم للراحة، وفق تعبير مجموعة من المشاركين في الوقفة.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الجهوي للنقل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد عدم استجابة الجهات المسؤولة لعدد من المطالب، التي رفعتها تمثيليات السائقين بالجهات الجنوبية خاصة مع الظروف الحرجة التي يمر منها قطاع نقل البضائع وكذا لتذكير الوزارة الوصية بملفهم المطلبي، الذي يجمع عددا من النقط المهمة من بينها "الكازوال المهني، والكساد واشتداد المنافسة غير الشريفة، وغيرها من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، التي يأمل مهنيو القطاع الاستجابة لها لتحسين ظروف عملهم وحياتهم الأسرية.

وفي تصريح لقناة "شوف تيفي"، أكد منسق المكتب الجهوي للنقل بالجنوب "حسن آيت تلاس" أن المهنيين يتعرضون لعدد من المضايقات والاستفزازات والابتزازات بمختلف الطرق الوطنية من قبل المراقبين، واستفحال الأمر بشكل واضح وهو ما جعلهم يقررون الخروج ب"مدارة" أيت همو بأيت ملول كخطوة إنذارية لوقف هذه التعسفات، التي تطال السائقين وللتعبير عن استنكارهم للصمت المطبق من قبل المسؤولين تجاه ملفهم المطلبي، الذي قال ذات المتحدث أنه عقدوا عدة حوارات مع الوزارة الوصية من أجله، ولم تسفر عن أية نتائج لحدود اللحظة.

وأضاف "آيت تلاس" لقناة "شوف تيفي"، أن الوزارة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في الفوضى التي يعرفها القطاع والخروقات التي يعرفها، وأصبح تطبيق القانون لازما على جميع الأطراف واحترام دفتر التحملات الخاصة بالحمولة "الطوناج"، ودعم الكازوال المهني، إسوة بمهنيي قطاع الصيد البحري والمقالع.

‫شوف تيفي

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