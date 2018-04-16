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عاجل..مكالمة هاتفية تُشعل محاكمة ناصر الزفزافي وهذه علاقتها بالإعلامي التيجيني

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 16:54 عاجل..مكالمة هاتفية تُشعل محاكمة ناصر الزفزافي وهذه علاقتها بالإعلامي التيجيني | بوليتيك
عاجل..مكالمة هاتفية تُشعل محاكمة ناصر الزفزافي وهذه علاقتها بالإعلامي التيجيني
عرض القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الإثنين، خلال أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، مكالمة هاتفية، على المعتقل ناصر الزفزافي والتي جمعته بالمدعو ''عزالدين ولاد خالي''.

"شوف تيفي"

 عرض القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الإثنين، خلال أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، مكالمة هاتفية، على المعتقل ناصر الزفزافي والتي جمعته بالمدعو "عزالدين ولاد خالي".

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن المترجم، كشف عن مضامين هذه المكالمة الهاتفية، ما دفع بالقاضي علي الطرشي إلى توجيه سؤال لناصر الزفزافي بخصوص ما قاله له "عزالدين ولاد خالي": "أنت هو البرنامج ديالنا".

وعبر الزفزافي في رده على القاضي، عن تحفظه من الترجمة ، قائلا: "أنا أتحفظ عن الترجمة ، فالمكالمة يقول لي أنت راك عندي "فالبروكرام" ومشي أنت هو "البروكرام"، يعني هاذ شخص باغي يعاوني مساهمة مادية وقال ليا (أنت ومي)، ولكن أنا قلت ليه لا متعاونيش"، مضيفا: "أنا كنقوليه لا الله يرحم الوالدين متعاونيش ناس كانوا كيتاصلوا بيا نتقهوا معهم وأنا معنديش درهم فجيبي كنت مكنقدرش نشرب قهوة فمقهى الأصدقاء وعدة مقاهي.... غالية وكنت كنمشي لمقهى كلاكسي حيث كان كيتعاون معايا ومكنخلصش قهوة عندو..وهاذ السيد بغا يعاوني ولكن أنا رفضت".

 وأشار الموفد إلى أن الزفزافي وخلال رده على أسئلة القاضي بخصوص المكالمة الهاتفية، كشف عن هوية شخص تم ذكره في المكالمة اسمه "فؤاد"، قائلا: " فؤاد عضو فالبرلمان الأوروبي وابن مدينة الحسيمة ، وسبق وشارك في برنامج تلفزيوني مع التيجيني".

 وأبرز الموفد أن المحامي محمد أغناج المنتمي لهيئة الدفاع عن الزفزافي ورفاقه، طالب بعرض المكالمة الهاتفية الكاملة التي يذكر فيها برنامج التيجيني التلفزيوني.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مكالمة هاتفية ناصر الزفزافي الحسيمة البيضاء المحكمة

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