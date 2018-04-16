إيقاف سائق شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة لقاو عندو 53 كليو من الحشيش ﻿

تمكنت مصالح أمن منطقة ميناء طنجة المتوسط يوم أمس الأحد في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف سائق شاحنة للنقل الدولي لتورطه في قضية تتعلق بالحيازة و الاتجار في المخدرات .

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح أمن منطقة ميناء طنجة المتوسط يوم أمس الأحد في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف سائق شاحنة للنقل الدولي لتورطه في قضية تتعلق بالحيازة و الاتجار في المخدرات .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإن الموقوف ( ح . ز ) من مواليد 1985 كان يتولى سياقة شاحنة للنقل الدولي محملة بالفلفل الأخضر متوجهة نحو إسبانيا و بعد إخضاعه لعملية مراقبة عبر جهاز سكانير الذي مكن من كشف تواجد مخدرات مخبأة بشكل محكم داخل إطار المقطورة و أسفل المبرد ، ليتم حجز ما مجموعه 53 كيلو من مخدر الشيرا في شكل صفائح .

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف ستتم إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قصد البحث معه حول القضية و ذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .