 إيقاف سائق شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة لقاو عندو 53 كليو من الحشيش ﻿
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إيقاف سائق شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة لقاو عندو 53 كليو من الحشيش

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 16:46 إيقاف سائق شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة لقاو عندو 53 كليو من الحشيش | حوادث و حقوق
إيقاف سائق شاحنة للنقل الدولي بميناء طنجة لقاو عندو 53 كليو من الحشيش
تمكنت مصالح أمن منطقة ميناء طنجة المتوسط يوم أمس الأحد في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف سائق شاحنة للنقل الدولي لتورطه في قضية تتعلق بالحيازة و الاتجار في المخدرات .

"شوف تيفي"

 تمكنت مصالح أمن منطقة ميناء طنجة المتوسط يوم أمس الأحد في عملية مشتركة مع مصالح الجمارك من توقيف سائق شاحنة للنقل الدولي لتورطه في قضية تتعلق بالحيازة و الاتجار في المخدرات .

 وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإن الموقوف ( ح . ز ) من مواليد 1985 كان يتولى سياقة شاحنة للنقل الدولي محملة بالفلفل الأخضر متوجهة نحو إسبانيا و بعد إخضاعه لعملية مراقبة عبر جهاز سكانير الذي مكن من كشف تواجد مخدرات مخبأة بشكل محكم داخل إطار المقطورة و أسفل المبرد ، ليتم حجز ما مجموعه 53 كيلو من مخدر الشيرا في شكل صفائح .

 وأكد المصدر ذاته أن الموقوف ستتم إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة قصد البحث معه حول القضية و ذلك بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مصالح أمن طنجة شاحنة النقل الدولي المخدرات

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