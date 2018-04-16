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مؤلم..بعد واقعة بوشان..تلميذة مغربية: '' قال لي والدي : إذا تعرضت للاغتصاب سأذبحك''

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 16:43 مؤلم..بعد واقعة بوشان..تلميذة مغربية: قال لي والدي : إذا تعرضت للاغتصاب سأذبحك | حوادث و حقوق
مؤلم..بعد واقعة بوشان..تلميذة مغربية: '' قال لي والدي : إذا تعرضت للاغتصاب سأذبحك''
بعد أسابيع من واقعة جماعة بوشان والفيديو الصادم الذي أظهر تعرض تلميذة لاعتداء خطير على يد شاب، نشر موقع القناة الألمانية ''DW''، نهاية الأسبوع المنصرم، العديد من التصريحات التي تعود لتلميذات

''شوف تيفي''

بعد أسابيع من واقعة جماعة بوشان والفيديو الصادم الذي أظهر تعرض تلميذة لاعتداء خطير على يد شاب، نشر موقع القناة الألمانية ''DW''، نهاية الأسبوع المنصرم، العديد من التصريحات التي تعود لتلميذات مغربيات، أكدن أنهن بدورهن ضحايا فيديو الاعتداء الجنسي.

وكشفت تلميذة بمنطقة بوشان للقناة الألمانية أن عائلات أجبرت بناتها على ترك مقاعد الدراسة بمنطقة بوشان، خوفا عليهن من الاغتصاب بعد انتشار فيديو الاعتداء الجنسي، موضحة أن والدة تلميذة بررت سبب منع ابنتها بمتابعة الدراسة، بالقول: ''أخاف على ابنتي من أن تغتصب ...الشرف أهم من مستقبلها..شرفهم أهم من التعليم''.

وأوضحت التلميذة خديجة البالغة من العمر 17 سنة للقناة الألمانية أن واقعة الفيديو كانت سببا في منعها من الذهاب إلى المدرسة، قائلة: ''الدراسة كانت ملجأنا الوحيد وفرصتنا للخروج من الفقر، لكن هذه الفاجعة دفعت عائلاتنا إلى منعنا من الذهاب إلى المدرسة، لأن شرفهم وكرامتهم أهم من تعليمنا..سننتظر أن يأتي الزوج..تحطمت آمالنا''.

 وبالإضافة إلى التلميذة خديجة، فإن هناك تلميذة أخرى تدعى مريم تبلغ من العمر 16 عاما، تكافح لأجل مواصلة تعليمها، قالت في حوار لها مع القناة الألمانية DW عربية : ''بعد حادث الاعتداء على التلميذة بات أبي يهددني بحرماني من الذهاب إلى المدرسة..لدي طموحات لكن تواجهني صعوبات كبيرة'' ، مشيرة أي التلميذة أنها أصبحت تعاني من معاملة والدها السيئة الذي رفض مواصلتها الدراسة، وقد قال لها: '' إذا تعرضت للاغتصاب سأذبحك .. ''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تلميذة المدرسة الدراسة بوشان التعليم الاغتصاب

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