عاجل..القضاء يصــدم مرة أخرى دفاع توفيق بوعشــرين ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، رفض مرة أخرى، قبل قليل من يومه الإثنين 16 أبريل، ملتمس هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين بتأجيل أشغال الجلسة.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، رفض مرة أخرى، قبل قليل من يومه الإثنين 16 أبريل، ملتمس هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين بتأجيل أشغال الجلسة.

وأوضح الموفد أن ممثل النيابة العامة، يرد في هذه اللحظات على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية لهيئة الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، ويعلق على كل ما أثير خلال الجلسات الماضية بخصوص هذا الملف.

وأشار الموفد إلى أن ممثل النيابة العامة، رد على الدفع الخاص بإبعاد محاضر الفرقة الوطنية، وعبر عن رفضه لهذا الطلب، مشددا على أن المحاضر وسيلة إثبات في الملف وبالتالي لا يمكن إبعادها.