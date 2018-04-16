عاجل..صحافيو جريدة أخبار اليوم والموقع 24 يغادرون جلسة محاكمة مديرهم بوعشرين ويلتحقون بجلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن صحافيي جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، غادروا قبل قليل من يومه الإثنين القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والتي تشهد أطوار أشغال جلسة محاكمة مديرهم ''توفيق

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن صحافيي جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24، غادروا قبل قليل من يومه الإثنين القاعة رقم 8 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والتي تشهد أطوار أشغال جلسة محاكمة مديرهم "توفيق بوعشرين"، والتحقوا بالقاعة رقم 7 والتي تعرف أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه.

وأكد المصدر ذاته استغراب المتتبعين من مغادرة صحافيي جريدة أخبار اليوم وموقع اليوم 24 لأشغال جلسة محاكمة مديرهم توفيق بوعشرين، واتخاذ قرار تغطية أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والتي انطلقت قبل لحظات.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين وأشغال جلسة ناصر الزفافي، انطلقتا في نفس التوقيت ، وهو ما جعل الصحافيين يغادرون جلسة محاكمة بوعشرين والانتقال إلى جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والتي تعرف مواصلة الاستماع لناصر الزفزافي.