عاجل..انطلاق محاكمة ناصر الزفزافي بالموازاة مع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين باستئنافية البيضاء والقاعة ممتلئة عن آخرها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل ناصر

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، انطلقت قبل قليل من يومه الإثنين، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي.



وأوضح الموفد أن القاعة رقم 7 والتي تحتضن أشغال الجلسة، ممتلئة عن آخرها نظرا لحضور عائلات المعتقلين، بالإضافة إلى حضور هيئة الدفاع عن المعتقلين، وهيئة الدفاع عن الطرف المدني.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالبيضاء، تعرف في هذه اللحظات من يومه الإثنين، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين والتي تجرى أطوارها بالقاعة رقم 8، وكذلك أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بالقاعة رقم7.



