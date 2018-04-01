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عاجل..تمكين بوعشرين من كرسي للجلوس لحظة انطلاق أشغال محاكمته بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 16 أبريل 2018 / 15:21 عاجل..تمكين بوعشرين من كرسي للجلوس لحظة انطلاق أشغال محاكمته بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
عاجل..تمكين بوعشرين من كرسي للجلوس لحظة انطلاق أشغال محاكمته بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
يمثل توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم ثقلية من بينها ''الاغتصاب والاتجار بالبشر'' في هذه اللحظات من يومه الإثنين 16 أبريل 2018، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أمام القاضي بوشعيب فريح.

"شوف تيفي"

يمثل توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، المتابع بتهم ثقلية من بينها "الاغتصاب والاتجار بالبشر" في هذه اللحظات من يومه الإثنين 16 أبريل 2018، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أمام القاضي بوشعيب فريح.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة أن توفيق بوعشرين، تم تمكينه مرة أخرى من كرسي للجلوس، حتى يستطيع مواصلة أشغال جلسة محاكمته، مشيرا إلى أن وداد ملحاف المطالبة بالحق المدني، حضرت أشغال الجلسة، بينما تخلفت باقي المصرحات والمشتكيات.

وأشار الموفد إلى أن هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين، تقدمت في بداية الجلسة بالتأجيل، قبل تعليق الوكيل العام على الطلبات الأولية والدفوع الشكلية التي سبق وتقدمت بها الهيئة، مبرزا أن هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، التمست هي الأخرى التأجيل إلا أن المحامي جواد بنجلون التويمي طالب بمواصلة الجلسة.

وأكد الموفد أن القاضي بوشعيب فريح، قرر إعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة، لأجل التعليق على هيئة دفاع بوعشرين وما أثير من طلبات أولية ودفوع شكلية، إلا أن النقيب عبد اللطيف بوعشرين، التمس التأجيل رغم قرار المحكمة واستعطف الهيئة القضائية بالتراجع عن قرارها، ليرد القاضي، قائلا: " نشكركم سيد النقيب على تمسككم بحضور زملائكم ولكن هناك إكراهات أخرى يوم الخميس بسبب بوعشرين ومحاكمته نقصي عددا كبيرا من المعتقلين وهذا لا يمكن أبدا والمحكمة تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ قراراتها".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوعشرين الجلسة المحاكمة محكمة الاسئتناف وداد ملحاف

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