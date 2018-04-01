عــاجل:مغربي غتاصبوه بقرعة ديال الموناضا وهاشنو وقع ليه منين بغا ينتاحر ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بتفاصيل قصة مثيرة، جرت فصولها في الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين، عندما حاول شاب مغربي الانتحار من أعلى قنطرة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

شـــوف تيفي:م غ

توصلت "شوف تيفي" بتفاصيل قصة مثيرة، جرت فصولها في الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين، عندما حاول شاب مغربي الانتحار من أعلى قنطرة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.

و قد تدخلت المصالح الأمنية البلجيكية و أقفت الشاب، الذي تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة بعدما تعرض لعملية اغتصاب خطيرة من طرف بعض الشباب ينتمون لمافيا بهولندا.

و تعود تفاصيل الواقعة حسب ما توصلت به "شوف تيفي"،عندما تعرف الشاب المهاجر الذي ينحدر من منطقة قلعة سراغنة و بتابع دراسته الجامعية ببروكسل،(تعرف) على بعض الشباب و أمضى معهم ليلتين و بعد خلاف بينهما، حاولوا تصفيته و عمدوا على اغتصابه من دبره بقنينة غازية.

سنعود لكم بمزيد من التفاصيل...