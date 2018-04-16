الجامعة الخاصة بفاس تستجيب للتحديات السوسيو اقتصادية للجهة وتراهن على ضمان مستقبل طلابها ﻿

تعرض الجامعة الخاصة بفاس كأول جامعة خاصة بمدينة فاس وفي النصف الشمالي للمملكة، والجامعة الوحيدة بالمغرب التي تجمع كل التخصصات التي تعنى بتحسين جودة تكوينات تستجيب للتحديات السوسيو اقتصادية التي

"شوف تيفي"

تعرض الجامعة الخاصة بفاس كأول جامعة خاصة بمدينة فاس وفي النصف الشمالي للمملكة، والجامعة الوحيدة بالمغرب التي تجمع كل التخصصات التي تعنى بتحسين جودة تكوينات تستجيب للتحديات السوسيو اقتصادية التي تواجهها جهة فاس مكناس والبلد ككل: الهندسة المدنية، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلوميات، التدقيق والمراقبة في التسيير، قانون العمل..

هذا النهج المتعدد التخصصات يعلن على الانفتاح الذي ستعرفه السنوات القادمة، مع مهن تفترض المعرفة بعدة تخصصات، من أجل تنظيم، هيكلة وتخطيط الفضاء والبيئة المعيشية للإنسان، وذلك من خلال المراهنة على المستقبل، تعمل الجامعة الخاصة لفاس على ضمان مستقبل طلابها، مستقبل لا يمكن خلقه إلا بتكوين ملائم للشباب، تطوير شراكات بين الجامعة والعالم السوسيو اقتصادي والبحث العلمي، في هذا الإطار، كونت الجامعة الخاصة لفاس شبكة شركاء اقتصاديين في القطاعين العام والخاص، من أجل تقديم فرص تدريب للطلاب واندماج سلس في سوق الشغل.

كما تعمل الجامعة الخاصة لفاس على تنمية المجتمع من خلال تكوين شبابه والتقدم وتبادل المعرفة في بيئة دينامكية ملائمة للبحث والابتكار لتحقيق ذلك،و تعمل الجامعة الخاصة لفاس على تطوير وتعزيز شراكات مع جامعات، مدارس، ومختبرات على الصعيدين الوطني والدولي.

هكذا تتمكن من توفير فصول تبادل للطلاب وإمكانية حصولهم على شهادات مزدوجة من شركاء مرموقين،هذه التبادلات الجامعية تمكن من اكتشاف ثقافات جديدة ومهارات مهمة لتطوير المعرفة، في مغرب وفي عز نموه يعيد إحياء جذوره الإفريقية، يوفر التكوين المقدم من طرف الجامعة الخاصة لفاس مستقبلا زاهرا لخريجيها المستقبليين.

ويمثل المصمم المغربي هشام لحلو إفريقيا كمفوض إلى جانب مصممين برازيليين، الأخوين كامبانا كمفوضين يمثلان أمريكا اللاتينية في إطار معرض إفريقيا/ أمريكا اللاتينية: تصميم صاعد وذلك في SaloneSattelite 2018 المقام ضمن فعالياتSalone Del Mobil 2018، بمدينة ميلانو الإيطالية. حيث يرعى المصمم هشام لحلو مصممين شباب من الجامعة الخاصة لفاس، تكريس جديد للمصمم المغربي إلى جانب الكبار، عمل من خلاله على إشراك 7 طلاب من شعبة التصميم من الجامعة الخاصة بفاس.

ويصادف هذه السنة، الدورة الحادية والعشرون للحدث العالمي الأبرز للمصممين الشباب الموهوبين الهدف الأساسي لSalone Sattelite كان دائما اكتشاف، متابعة، تعزيز ومنح إمكانيات ملموسة للمصممين الشباب الأقل من 35 سنة. عشية الدورة القادمة، التي ستقام في نفس الوقت بالتوازي مع Salone Del Mobil بميلانو، وذلك من 17 إلى 22 أبريل.