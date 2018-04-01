مصيبة.. ها علاش طيران الجزائر جا فالمركز الأخير عالميا.. يحرص على نقل البوليساريو فالوقت ويتخلف عن الإلتزام بذلك بالنسبة للمسافرين عبر مطاراته ﻿

في الوقت الذي يحرص فيه طيران الجزائر على نقل ميليشيات البوليساريو في مواعيد مضبوطة ومحددة لمواجهة المغرب داخل أراضيه، يتخلف هذا الطيران في احترام التزاماته المرتبطة بنقل المسافرين عبر مطار

شـــوف تيفي:

في الوقت الذي يحرص فيه طيران الجزائر على نقل ميليشيات البوليساريو في مواعيد مضبوطة ومحددة لمواجهة المغرب داخل أراضيه، يتخلف هذا الطيران في احترام التزاماته المرتبطة بنقل المسافرين عبر مطار الجزائر العاصمة وغيره.

هذه الحقيقة التي تبرر أسباب انهيار الإقتصاد الجزائر على يد جنرالات بوتفليقة المريض، ما هي إلا تحصيل حاصل لتراكمات من الفشل التدبيري الواضح في شتى القطاعات، وضمنها قطاع الطيران الذي يشكل شريان النمو داخل أي بلد يحرص مسؤولوه على تجويد وضعه التنموي وتحسين تصنيف اقتصاده على الصعيد الدولي.

آخر ما استجد في الواقع المرير لاقتصاد هذا البلد المعادي لوحدة المغرب على ترابه، كشف عنه تقرير صادر عن المؤسسة البريطانية المتخصصة في النقل الجوي، عندما وضع شركة الطيران الجوي الجزائري "تاسيلي إير لاين" في المرتبة الأخيرة عالميا، في تصنيف البلدان الأقل التزاما باحترام مواعيد السفر، وهو المركز 156 ضمن 156 دولة شملتها الدراسة التي ارتبطت بشهر مارس الماضي.

وأفادت المؤسسة البريطانية، في تقريرها الذي تناولته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن نسبة احترام الشركة الجزائرية للطيران، لمواعيد السفر عبر المطارات، لا تتجاوز حدود 29,2 في المائة، في مجموع رحلات يصل عددها إلى 425 رحلة مسجلة بهذه المطارات، أي أقل بكثير من ثلث هذه الرحلات، وهو الرقم الذي وصفه التقرير ب "الكارثي" الذي لم يسبق لطيران أي بلد في العالم أن حققه، وذلك في الوقت الذي اعتبرت فيه المؤسسة البريطانية أن الإنجاز السيء لشركة طيران الجزائر لا تشكل حادثة عابرة في شهر معين، بل هي امتداد واستمرار لمسار من الفشل الذي أبانت عنه في الشهور الأخيرة.

المصدر ذاته، أوضح أن نسبة الإلتزام الدائم لشركة طيران "تاسيلي إير لاين"، باحترام مواعيد نقل المسافرين بالمطارات، ما فتئت تتراجع بشكل مخيف على امتداد الأشهر القليلة الماضية، حيث انتقلت من 48,4 في المائة في شهر يناير الماضي، إلى 46,4 في المائة خلال شهر فبراير، قبل أن تتقلص إلى نسبة 29,2 في المائة في مارس المنصرم.

يذكر أن شركة الطيران الجزائرية، تأسست قبل عشرين سنة، وتحديدا في سنة 1998، كما تم إطلاقها سنة بعد ذلك من طرف الشركة الوطنية الجزائرية للنفط "سوناطراك"، وذلك لغاية وحيدة وحصرية تمثلت في تأمين عملية نقل مستخدمي هذه الشركة صوب حقول النفط والغاز في الصحراء الجزائرية.